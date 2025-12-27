告別「嬰兒出口大國」 南韓政府：2029年全面中止海外收養

13歲就從南韓被送往法國的金宥利，是過去海外收養制度的受害者。翻攝南韓真相和解委員會官網



據南韓媒體今天（12/27）報導，根據南韓政府的最新計畫，該國預計在2029年之前，終止海外收養制度，告別「嬰兒出口大國」的負面形象。不過，有專家建議，由於國內收養數逐漸下降，應擴大「家庭寄養」等保護體系。

據《東亞日報》報導，南韓保健福祉部本月26日公佈《第3次兒童政策基本計畫（2025～2029）》，其中明確寫道，未來將逐步廢止海外收養制度，優先適用國內收養體系，預計2029年之前，全面中止海外收養。

南韓是世界上最大的被收養人來源國，自1953年韓戰結束以來，約20萬名國內兒童被送往國外，大部分是送至歐洲及美國，該國的「嬰兒出口業」於1980年代達到高峰，在1985這一年，就有8837名兒童被送往國外，這個過程中，南韓的收養機構向國外收養家庭，收取高額「收養費」，涉及相當可觀的利益。

保健福祉部第一次官李斯蘭（이스란，音譯）表示：「以兒童利益優先的角度出發，預計在2、3年內中止海外收養，並同步推動政府支援政策，讓所有孩子都能在國內成長，在2029年之前，實現海外收養人數歸零。」

南韓政府說明，今年7月上路的「公共收養體系」，改變過去民間收養機構的收養程序，由「兒童權利保障院」統一規劃，讓政府能全面審視海外收養的情形，目前南韓的海外收養人數，已經從2020年的232人，降至今年（截至11月）的24人。

有評論認為，雖然這項政策立意良善，但國內收養數正逐漸下降，從2010年的1462件，到2020年的260件，去年更僅剩154件，世宗大學社福系教授崔賢善（최현선，音譯）建議：「所有兒童都順利被收養，可能有困難，應擴大『家庭寄養』等保護體系。」

「家庭寄養」是因親生父母死亡、生病或虐待兒童等原因，由其他家庭代為照顧該兒童，不過寄養家庭的父母沒有親權，因此在寄養兒童需要進行手術時，寄養父母無法做決定，據悉，南韓政府正在計畫，讓寄養父母未來能有更大的法定代理權。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

