告別「恩給制」！吳宗憲推軍公教待遇透明法制化

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國民黨立委吳宗憲表示，軍公教待遇不應再停留在行政機關視情況調整的「恩給制」，應建立法制化、透明化的薪資調整機制，讓政府不再帶頭低薪，也讓軍公教待遇成為帶動全台薪資環境向上的火車頭。（本報資料照片）

軍公教待遇調整議題再度受到各界熱議。國民黨立委吳宗憲表示，軍公教待遇不應再停留在行政機關視情況調整的「恩給制」，應建立法制化、透明化的薪資調整機制，讓政府不再帶頭低薪，也讓軍公教待遇成為帶動全台薪資環境向上的火車頭。

吳宗憲指出，勞工已有《最低工資法》保障最低薪資，避免薪資調整淪為政治喊價；同樣道理，軍公教作為國家體系中最大一群工作者，待遇調整也應該有穩定的法律依據，而不是由行政部門關起門來決定。

吳宗憲表示，過去10年外食、房租與民生物資明顯上漲，但軍公教薪資總共僅調整14％，平均一年不到1.5％。若從2021年至2024年來看，CPI累計漲幅已超過9％，軍公教調薪卻只有8％，等於調薪幅度被通膨吃掉，基層實質薪資反而倒退。

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吳宗憲提到，目前「軍公教員工待遇審議委員會」組成多為各部會官員與學者，缺乏月薪三、四萬元的基層公務員、警消等第一線代表，行政院若不核定調薪，也不必對外說明理由，程序透明度與正當性都不足。

吳宗憲指出，低薪與高壓環境已讓文官體系出現警訊，包括高普考報名人數4年內減少三分之一、創10年新低，土木工程等關鍵技術類科連年錄取不足額；113年全國公職主動辭職達3094人，5年內增加40％，宜蘭公職缺額率更高達17.3％，基層人力吃緊，最後受影響的是公共服務品質。

吳宗憲表示，基層公務員在極端氣候下救災、測量，推動行政還要面對圖利、審計與陳情等法律風險，在待遇不成比例、責任卻不斷增加的情況下，只會讓「多做多錯」成為普遍心態，造成劣幣驅逐良幣。

吳宗憲強調，他已向人事行政總處提出4項底線，包括法定定期檢討、納入基層代表、會議全面透明，以及行政院變更審議結果時必須附理由，軍公教待遇法制化不是替特定族群討紅包，而是把國家對待員工的方式拉回制度與法治，政府必須先拒絕帶頭低薪，台灣整體薪資環境才有向上提升的基礎。

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