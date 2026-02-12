告別一條橋兩樣情！西螺大橋北岸景觀工程動工

西螺大橋北岸景觀工程動工。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕西螺大橋「一條橋兩樣情」情況將改變了，彰化縣政府斥資4300萬元在西螺大橋旁營造特色景觀工程，名為「彰化縣濁水溪右岸景觀工程」今天舉行開工動土典禮，基地面積達3.6公頃，未來將打造兼具生態、歷史、休憩與觀光機能的水岸風光，提供遊客與鄉親更友善且舒適的休閒場域。

西螺大橋連結雲林西螺與彰化溪州，因地理與發展差異形成顯著「一條橋兩樣情」！南岸西螺腹地廣、商業興盛、景點集中，常辦活動顯得熱鬧；北岸溪州，地形較侷促、冷清。

縣長王惠美致詞表示，工程設計融合周邊田園景觀，打造自然友善的水岸「心」亮點，以西螺大橋為主題軸線，結合歷史、軍事及水文元素，營造具地方記憶與辨識度的景觀特色。園區動線規劃方面，將設置歷史解說步道，以竹筏彩繪為起點，串聯五分車及鐵軌意象，呈現自建橋前竹筏渡河至糖鐵繁榮時期的歷史縮影。周邊鋪面則以水文意象為主題，保留軍事哨亭，使民眾在漫步中，也能認識西螺大橋與濁水溪流域的歷史脈絡。

溪州鄉長江淑芬表示，北岸的休閒腹地很有限，很期待溪州即將多一個景點，透過西螺大橋紅橋和即將施工的景觀工程以及社區彩繪稻田，改善整體景觀，屆時歡迎全國鄉親一起蒞臨遊玩。

西螺大橋北岸景觀工程動工。(記者顏宏駿攝)

