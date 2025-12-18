告別12年年限！越南籍照服員升格中階技術人員 可望永久居留

服務於迦南護理之家逾8年的越南籍照顧服務員胡氏鶯，今年通過語言檢定，成為機構首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員。（蕭嘉蕙攝）

今（18）日是國際移工日，服務於迦南護理之家逾8年的越南籍照顧服務員胡氏鶯，從初來台因語言不通、壓力大到上班前常痛哭的新手移工，一路苦學中文、精進照護專業，於今年成為機構首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員。未來不僅薪資提高、免繳仲介費，且得以申請永久居留。她說，「我留在這裡，不只是為了賺錢，是因為我遇到很好的人。」

迦南護理之家照服員中，約有半數為外籍移工，其中長輩口中的「阿鶯」胡氏鶯是服務年資最久的一位，對每名住民的生活需求與個人喜好瞭若指掌，甚至能從細微表情與反應，判斷長輩的情緒與身體狀況。

胡氏鶯表示，當初來台工作是為了分擔家庭經濟，考量照顧服務工作相對穩定，才選擇投入長照體系。她坦言，起初因語言不通、遠離家鄉，加上照護壓力大，第1個月幾乎每天上班前都要哭1小時才能出門。

如今阿鶯順利通過語言檢定，加上來台服務滿6年、具備穩定成熟的照護技術，符合轉任中階技術人力資格。護理長林宗瑩指出，阿鶯在年資、語言與專業能力上均符合條件，因此獲支持轉任。

阿鶯也分享，母親在越南曾因小中風被誤判為腦炎，正因她在台累積的照護經驗察覺異狀，協助轉院確診，並視訊指導家人協助翻身、按摩與復健，半年內母親恢復生活自理。

林宗瑩強調，長照3.0中階技術人員制度有助留住成熟人力，減少反覆培訓新進人員所需的人力與成本；對長輩而言，熟悉且長期服務的照服員能建立信任感與安全感。

晉升中階技術人員後，阿鶯未來不僅薪資提高、免繳仲介費，且不再受12年工作年限限制，可申請永久居留。她說，長照是勞力工作很累很苦，但與長輩建立如家人般的情感，「他們把我當自己的人，我也把他們當阿公、阿嬤；我留在這裡，不只是為了賺錢，是因為我遇到很好的人。」

