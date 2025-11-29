告別19年廣播節目 陳揮文親曝「被離職」後第一個念頭

資深媒體人陳揮文昨（28）日突然在《飛碟晚餐》直播節目中，宣布將告別主持長達19年的招牌時段。陳今日凌晨也發文曝心聲，強調他不是主動離職，而是「被離職」，並透露被告知時的第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，而這句是跟立法院長韓國瑜學的。

陳揮文今在臉書表示，從2006年7月開始到2025年11月結束，他從飛碟電台飛碟晚餐畢業了，並提及前幾天電台主管告知時，他第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，這句是跟韓國瑜學的；他說，如同最後一個標題寫道「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，都是發自內心深深一鞠躬。

陳揮文進一步透露，他不是主動離職，而是「被離職」，並認為飛碟電台有新節目規劃的考量，他百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給了他完全自由的主持空間，真的無以為報；陳說這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快，並認為如今大眾傳播，尤其廣播，經營非常不易，呼籲聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台。

陳揮文昨在節目開頭Call in時段便向聽眾透露「我就做到今天晚上，你現在收聽的是飛碟晚餐陳揮文時間的最後一集」，還笑稱沒抽到獎的聽眾「下個月不用再打了」，並加碼送出最後一次Call In獎品，為節目畫下句點。

