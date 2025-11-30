告別19年廣播節目！陳揮文「被離職」引韓國瑜金句吐心聲

資深媒體人陳揮文於28日在《飛碟晚餐》直播節目中，正式宣布將告別他主持長達19年的招牌時段。他在社交媒體上強調，這次的離職並非他主動提出，而是「被離職」，並分享了他在得知消息時的第一個念頭，引用了立法院長韓國瑜的名句：「來是偶然，去是必然」。

陳揮文於28日在《飛碟晚餐》直播節目中，正式宣布將告別他主持長達19年的招牌時段。（圖取自陳揮文臉書）

陳揮文29日在臉書發文表示，2006年7月開始，2025年11月結束，自己從飛碟電台飛碟晚餐畢業了。前幾天，電台主管告知時，自己第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，這句是跟韓國瑜學的。如同最後一個標題「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，我都是發自內心深深一鞠躬。

陳揮文引用了韓國瑜的名句：「來是偶然，去是必然」，向聽眾朋友告別。（圖/資料照）

陳揮文直言，自己不是主動離職，而是「被離職」。飛碟電台有新節目規劃的考量，他百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給我完全自由的主持空間，我真的無以為報。這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快。大眾傳播，尤其廣播，經營非常不易。請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，有新的節目為大家服務。

至於下一步為何，.陳揮文強調「一切都好，謝謝關心。每週一到週五，中午1200，YT，陳揮文直播。下午，伺機到各電視台，跑通告、拚經濟」。他更說「人生，一期一會」，這是當年韓國瑜院長之一。原本在最後一集的最後一分鐘，他想清唱「感恩的心」，結果一時百感交集，竟給忘了，只好在這補一下～「感恩的心，感謝有你，花開花落，我一樣會珍惜～～～」謝謝每一位聽眾朋友！謝謝飛碟電台！

