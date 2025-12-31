告別2025年！黃國昌大秀肌肉發「明年繼續練」健身紀錄片喊：做就對了

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期健身有成，今（31日）適逢2025年最後一天，黃國昌在臉書上發布《明年，繼續練》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。

黃國昌在臉書上發出《明年，繼續練》影片，並於內文中寫道，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了。這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」。

黃國昌指出，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有教練天使耐心魔鬼手段，以及紀錄他體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。

