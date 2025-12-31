告別2025 全球焰火接力迎新年

記者施欣妤／綜合報導

告別2025年，全球各地接力以絢爛焰火、燈光秀與祈福活動，迎接嶄新的2026年。在紐西蘭大城奧克蘭天空塔的焰火秀打頭陣下，舉世聞名的澳洲雪梨焰火秀再度驚豔全球，以雪梨歌劇院和港灣大橋為舞臺，絢麗焰火秀希冀帶領澳洲與全球邁向全新的一年。

紐西蘭打頭陣 雪梨驚豔全球

澳洲雪梨焰火秀每年都吸引成千上萬遊客前往，而受到去年12月中旬雪梨邦代海灘槍擊事件影響，一度引發外界擔憂雪梨當局是否將取消今年焰火秀。最終，雪梨市政府宣布跨年焰火秀與相關活動將如常舉行，主辦單位也特別在焰火施放前，透過點燈儀式哀悼，並全場共同為邦代海灘槍擊案的罹難者默哀1分鐘，也藉此傳達和平與團結的正面訊號。

鄰近臺灣的日本、南韓等也舉行跨年倒數與祈福活動，迎接嶄新的2026年。

澳洲雪梨歌劇院、港灣大橋兩側施放壯觀焰火，慶祝2026年到來。（達志影像／路透社）