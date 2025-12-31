告別2025！四季星空縮時影像

時光流轉，2025年來到最後一天，匈牙利28歲天文攝影師恰泰，用一整年的時間，記錄四季星空變化。他在家鄉附近、匈牙利多瑙河畔的莫哈奇群島，當地光害極低的原始河岸森林中，度過66個夜晚、超過350小時的戶外拍攝，完成四季星空縮時影像。恰泰說自己因緣際會下定決心追求健康生活，加上他熱愛宇宙和攝影，因此空閒時間就往大自然跑。拍攝過程並不輕鬆，氣候變遷讓天氣更加難以預測，最大挑戰是夏天的蚊蟲叮咬。透過鏡頭，他希望讓生活在城市、難以遠離光害的人們，也能看見宇宙與自然和諧共存的樣貌。

這一年對我來說是穿越星光點綴的四季是一場關於時間、星空、自然循環和我們作為渺小觀察者的視覺冥想--匈牙利攝影師 弗洛里安恰泰

星光點綴的四季

春季，66個夜晚，超過350小時戶外時光，呈現在匈牙利南部，多瑙河畔的莫哈奇群島，宇宙與自然之間的和諧共存。

夏季，恰泰對宇宙與未知世界充滿興趣，他真正投入拍攝大自然，源自於他下定決心開始健康生活。

秋季，拍攝過程中，天氣是最大挑戰，他表示在匈牙利南部氣候變遷，也讓天氣變得更加不穩定。

冬季，即使無車可開，只能徒步到拍攝點，恰泰仍堅持對星空的熱愛，他希望作品能鼓勵人們走進荒野，親身體驗夜空之美以及四季變化。

