告別2025 川普的經濟成績單與期中選舉隱憂
美國總統川普(Donald Trump)即將告別重返白宮的第一年，他在12月17日的全國演說中大發豪語，自評美國現況超好，預告美國將迎接經濟榮景。然而，在川普揭示的美好藍圖背後，掩蓋不了他試圖緩解民生成本焦慮、挽救被經濟拖垮的民調、以及明年期中選舉共和黨岌岌可危的選情。
重返白宮第一年
2025年是美國總統川普重返白宮的第一年，他在12月17日發表年終演說回顧政績，一開場就甩鍋民主黨，強調前總統拜登(Joe Biden)留下了爛攤子，而他正在收拾殘局。但川普話鋒一轉，強力誇耀他的經濟成果，盛讚美國比以往更加強大，「正站在經濟大爆發的門前，規模之大前所未見」。
面對生活成本高漲引發的民怨四起，這位前實境秀明星也勾勒出美好願景，堅稱讓美國人備感憂慮的油價與民生物資價格正在「迅速下跌」，細數「大而美法案」(One Big, Beautiful Bill Act)中的減稅措施，誓言經濟將會好轉，他的政策將使物價出現「有感降幅」，並將在明年公布「美國史上最大膽的一系列住房改革計畫」。
川普在誇耀經濟之際，也把這一年來斬獲的「破紀錄18兆美元投資」、以及發放1776美元的戰士紅利等「政績」歸功於關稅，透過為他一手主導的關稅戰背書，來拯救節節敗退的民調。因為專家認為，從汽油到食品雜貨、幾乎所有商品的「漲聲響起」，部分原因就是要怪罪川普對貿易夥伴祭出的關稅。
民調成績單黯淡無光
的確，不論如何往臉上貼金，都無法掩飾在告別2025年之際，川普的民調成績黯淡無光。路透社/益普索(Reuters/Ipsos)在這場演說的前一天公布，這位美國領袖近來的支持率逼近川普2.0以來最低，經濟表現只獲得33%美國成年人認同，這是他今年來在這項議題的最低支持率。
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，雖然說美國今年的通膨率，也就是所謂的物價上漲率大概在2%-3%左右，並不是很高，但美國從過去COVID-19疫情時期所累積的物價、特別是民生必需品價格仍然居高不下，這讓美國人感到不滿，因為川普就職已經快滿1年，但他們並未感受到所謂「讓美國再次偉大」的光芒。
劉大年認為，川普的關稅大棒和生活成本上升並沒有直接關係，但是會有影響。劉大年說：『(原音)跟關稅有沒有關係呢？當然是有一些關係，但整個的環境，因為美國今年經濟雖然說表現還算不差，大概2%的成長率，但是它的成長，就等於說沒有分配到各個階層，一些中產階級還是感受不到。換句話來講，川普一直說要美國再次偉大，那現在美國選民說美國沒有再次偉大，反而是怎麼樣，選民需要的是什麼，美國再次能夠生活成本能夠降低，這是我想兩個之間最大的一個差距。』
期中選舉是當務之急
川普光環褪色，共和黨在維吉尼亞州、紐澤西州和紐約市11月的地方選舉慘敗，讓民主黨聲勢看漲可能一路直沖明年的期中選舉。心急的川普趁年終演說大打經濟牌，一來希望挽救低迷民調，二來也是承受了黨內壓力，因為儘管川普不在選票上，但如果共和黨表現強勁將能印證他在白宮之外的政治影響力，而且選舉結果也被視為2028總統大選的風向球。
淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，川普上台後的施政大致符合他的就職演說方向，包括吸引製造業回流、創造就業機會，但政策推行出去能否收到預期效果恐怕有點落差，特別是許多美國人選他當總統，是看好他有辦法解決經濟問題，所以經濟算是選民對期中選舉的一大考量。但他認為川普的問題不光是經濟，而是他的政策變化性大，也就是穩定性不夠。
川普問題不光經濟
馬準威說：『(原音)這種不確定性，其實對於選民來講，是沒有辦法處於一種安定的狀態。也就是說，除了經濟政策之外，川普他在這個各項行政命令上面，或在處理國際問題上面，他一來表現得太過極端，二來太過反覆，一個政府如果它的政策是很極端的，它就會跑到這個政治光譜的比較邊邊的這個位置，那就沒有辦法吸引到多數的選民。如果它的政策是浮動的話，會讓選民無所適從，就是說那你現在的政策主軸，到底是不是符合我當時投票投給你的期待。我覺得這個恐怕是現在川普自己要面臨的比較大的問題。』
至於被川普寄予厚望的美國優先與關稅政策也並非萬靈丹。劉大年認為，川普要求所有的產業都回流美國，這是不切實際的，而且回流需要時間，不論是投資、評估、設廠、創造就業都需要時間投入，但關稅利刃的傷害卻是短期可見，這讓很多美國選民不想再等下去，這存在著時間差與期待值的問題。
劉大年說：『(原音)川普一直強調要把製造業回流美國，我覺得這個方向上是沒有錯的，因為我們可以看美國的製造業佔GDP比重大概只有12%左右，低於其他主要國家，所以要求製造業振興是對的，但是川普用了關稅的手段我覺得說這個部分是有待商榷，就是說你強力要求高關稅，但你沒有遏止各國對美國的出口，反而造成美國企業生產成本上升，造成美國消費者負擔增加。關稅政策的衝擊已經出現了，但是回流的效果還一直沒有很明確的發生過，這也是造成他現在民調非常低迷的一個主要的原因。』
這也就是說，不論川普把他端出的「經濟牛肉」說得多麼誘人，美國人最直接的感受就是東西越來越貴。一旦選民感受不到政策利多，就無法轉化為對川普政府的支持。所以連川普自己都說，他不確定共和黨能否在期中選舉保住眾議院控制權，因為他部分的經濟政策尚未完全發揮效果。
戰績不佳恐提前跛腳
馬準威說：『(原音)以現在川普的聲望看起來，明年的選舉國會生態很有可能改變，所謂改變的意思是說，當共和黨的席次下降的時候，也許他沒有辦法像現在完全執政，也許民主黨成為這個國會的多數黨，這個是蠻有可能的，如果以他現在的民調來推敲的話。這個結果就會造成川普提前在2026年就跛腳，他本來不能選連任就已經有預期提前跛腳，但是如果期中選舉結果，共和黨選情不如預期的話，他在執政後半段可能會受到在野黨更大的制約。』
不過，儘管美國民眾可能希望川普聚焦國內民生，少管那些外交折衝的事，但如果川普能取得某些「正面的」外交成果，或許能為他的政府加分。馬準威表示，川普如果想要從國際事務去爭取國內民意的話，需要解決的將不光是停戰之類的問題，更要處理美國人對這個價值認同的情緒問題，也就是說，如果身為總統，他沒有辦法代表多數美國人認同的美國文化或美國精神，這可能是某種程度的良善與正義，那他將很難將國際事務的處理，轉換成他的國內選票。
