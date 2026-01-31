告別28年公職生涯 黃珊珊：終於可以做回自由的自己

前立委黃珊珊宣布卸任公職。李政龍攝



民眾黨前立委黃珊珊今（1/31）日卸任，她昨（1/30）在臉書發文宣布，自己已向立法院辭職，告別長達28年的公職生涯。她坦言，卸下公職後終於可以好好休息，暫時放慢腳步，「只想做回自由的自己」，同時強調公共事務始終是她終身無悔的志業，未來無論身在何處，仍會持續為台灣努力。

黃珊珊指出，雖然在2023年至2024年間並未擔任公職，但仍持續在政壇工作；回顧自身歷程，從22歲成為律師起，幾乎沒有一天離開工作崗位；如今卸下公職身分，這是她多年來難得能夠真正停下來好好休息。

她也在貼文中透露，母親自去年12月4日住院以來，曾兩度進出加護病房，所幸病情逐漸穩定，現已轉回普通病房。這段時間是她多年來陪伴母親最長、最密集的一段日子。黃珊珊感慨，過去忙於工作，對家庭的照顧有限，這次母親病情一度兇險，讓她更深刻體會人生無常，也提醒自己要珍惜當下、珍惜所愛。

儘管暫時告別第一線公職，黃珊珊仍強調，政治工作與公共事務佔據了她人生的大半歲月，這份投入與信念從未改變，未來不管在哪一個角落上，她仍會盡力幫助他人、建立公義社會、維護公平正義，為下一代打造更好的台灣。

黃珊珊最後以自己始終相信的「Taiwan keep going」作結，感謝外界關心母親病情。她也透露，未來會持續運動、照顧健康，並繼續透過社群平台與大家分享心情與想法，期盼每個人都能勇敢做回自由的自己。

