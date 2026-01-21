告別28年大怒神！六福村證實重新設計 釣出一票人喊：還我蘇丹王

【緯來新聞網】六福村主題遊樂園的經典自由落體設施「大怒神」，自1998年啟用至今，已經28年，業者近日宣布將進行維修和重新彩繪，以全新的姿態和大家見面，引發討論話題，更釣出一票人喊：「還我蘇丹王！」

六福村宣布告別大怒神，將以全新姿態和大家見面。（圖／翻攝自六福村官網）

「風雨中的告別，是為了更美好的重逢」，業者在六福村臉書專頁指出，大怒神從1998年到現在，已經陪伴我們整整28年，是多少人的童年、青春、甚至是整個成長歷程，見證多少尖叫、歡笑、眼淚和勇氣，也經歷過921大地震、無數颱風、八八風災等考驗，但每一次天災之後，始終屹立不搖。



業者透露，即將為大怒神重繪新的面容，除了外觀重新設計外，還會特別加入燈光配置，打上全新燈光投影，強調不會消失，只是要以全新的姿態，繼續陪伴下一個28年、下一代的歡笑與尖叫，「再見了，舊面孔。你好啊，新時代的大怒神！我們準備好了，你呢？」



消息一出，掀起熱烈迴響，網友紛紛留言：「這文案可以！」、「好懷念的大怒神」、「以前玩完，再一次；現在玩完，想回家」、「期待新面貌」、「真的好懷念」、「28年了，我一次都沒挑戰過」。



另外，還有不少人敲碗，「拜託，還我蘇丹王」、「跪求蘇丹王大冒險！」、「還我蘇丹王！蘇丹王第一名」、「蘇丹王快回來！」、「我記憶中的蘇丹王…什麼時候要回來啊」，甚至創作男歌手黃霆睿也在底下留言：「蘇丹王如果重啟，我願意為他寫首歌」。

歌手黃霆睿喊話，若蘇丹王重啟，願意為它寫首歌。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園臉書）

據了解，蘇丹王大冒險設施斥資12億打造，遊客將乘坐吉普車進行歷時4分鐘的中東冒險，乘坐體驗舒適又刺激，一直是人氣設施。然而，2017年因颱風來襲導致機房損壞，隨後就進入停止使用，官方證實因原廠零件停產，導致無法繼續運作，已正式申請停用，想啟用恐怕遙遙無期了。

