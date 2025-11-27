告別45年歷史！「捷安特」台北分店無預警熄燈 居民不捨

位於台北市大安森林公園旁的捷安特店面，經營長達45年，近日卻無預警宣布將結束營業。店主表示，由於租約到期，最後營業日定於11月29日，並從即日起開始進行全面清倉拍賣，所有庫存商品將以三折的價格出售。這一消息讓不少當地居民感到震驚與不捨，許多人在社交媒體上表達了對這家老店的懷念，稱其為青春的象徵。

位於台北市大安森林公園旁的捷安特店面，經營長達45年，近日卻無預警宣布將結束營業 。（圖／翻攝自 google maps）

店主在「信義區商兩市」臉書社團中發文，位於大安森林公園旁的捷安特店，雖然不在信義區，但距離信義區非常近，非常突然地，即將結束45年的營業旅程。由於租約到期，本店最後營業日定為11/29，即日起店內庫存全面拍賣，一件不留，同時還有部分二手車特價，並支援動滋券使用，歡迎有需要的鄰居撥空參觀選購。

廣告 廣告

店主表示，感謝過去四十五年來所有顧客的支持，並回憶起與顧客共同度過的美好時光。無論是一起分享三鐵比賽獲獎的喜悅，孩子學會騎腳踏車的瞬間，或是幫您找到一個用上二十年的好產品，又或者在匆忙接送孩子時車子故障，跑來找我們維修的時刻，這些回憶都是他們能持續奔跑的動力。

消息一出，許多網友紛紛留言，分享自己在捷安特購買第一台單車的經歷，並對這家店的關閉表示惋惜。居民們感慨道，這裡不僅是購物的地方，更是許多人成長回憶的一部分。這一事件引發了對於台北市商業環境的討論，隨著租約到期而關閉的店面，是否會成為未來更多老店的命運，成為人們關注的焦點。

延伸閱讀

麥當勞奶昔開賣5天完售！預計11/28恢復供應 毛毛包多地售罄

地價稅繳納期限至12/1 逾期最高加徵滯納金10%

撐不住了！豬肉狂漲3次 「巧之味水餃」宣布12月全面調價