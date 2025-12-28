(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】歷經地震考驗與多年等待，玉里鎮東豐里終於迎來重要里程碑。東豐里全新活動中心今（28）日正式落成啟用，花蓮縣長徐榛蔚偕同玉里鎮長龔文俊、立法委員傅崐萁及多位中央、地方民代與貴賓到場見證，象徵地方安全與社區凝聚力再升級。

告別60年老舊危樓！「南區防災避難新堡壘」東豐里活動中心啟用 - https://www.watchmedia01.com

徐榛蔚表示，原有活動中心使用近60年，且歷經0918地震衝擊，結構老舊、安全堪憂，早已不符里民需求。此次拆除重建，是縣府、中央與地方齊心協力的重要成果，不僅提供里民安心集會的空間，更肩負防災避難重任，成為守護東豐里居民安全的關鍵據點。

廣告 廣告

徐縣長指出，近年南區頻繁面對地震、豪雨等天災挑戰，縣府持續推動治山防洪、區域排水、農路改善與公共建設更新，包括玉長大橋、高寮大橋、崙天大橋及全民運動館等重大工程，逐步強化地方安全網絡。她強調，面對脆弱地層與極端氣候，公共設施的耐震與防災功能至關重要，縣府將持續向中央爭取資源，讓鄉親能夠安居樂業。

告別60年老舊危樓！「南區防災避難新堡壘」東豐里活動中心啟用 - https://www.watchmedia01.com

啟用典禮由阿飛赫部落頭目張壽福進行祭祀祈福，象徵祝福與傳承。玉里鎮公所說明，原東豐里活動中心為民國68年以前興建，建物老舊、空間狹小，且土地與使用均不符合法規。公所於112年提出改建計畫，盼打造兼具里民集會、緊急避難、社區照顧與公共服務功能的合法活動中心，回應地方長年期待。

「玉里鎮東豐里活動中心興建計畫」總經費2,511萬元，其中內政部花東發展基金補助2,260萬元，公所自籌251萬元，於113年6月動工，114年12月完工。新建活動中心為三層樓設計，結合里辦公室與多功能活動空間，可提供長照、老人照護、婦幼服務、社區課程及活動紀錄展示，平時推動里政、災時即刻轉換為避難中心，功能全面升級。

告別60年老舊危樓！「南區防災避難新堡壘」東豐里活動中心啟用 - https://www.watchmedia01.com

玉里鎮長龔文俊表示，東豐里活動中心得來不易，從土地協調、經費爭取到工程完工，歷時兩年多，感謝中央與縣府大力支持。他指出，過去每逢豪雨，里民需撤離至鎮內中正堂，過程勞師動眾，如今能就近避難，對里民而言是一大福音。未來公所也將持續為各里、各部落爭取聚會所與活動中心興建及修繕，完善地方公共設施。

今日啟用典禮貴賓雲集，包括立法院委員傅崐萁、行政院東部服務中心副執行長郭應義、縣議員及多位地方代表、部落頭目與里長到場祝賀，在掌聲與祝福中，見證東豐里邁向安全、團結與永續發展的新起點。