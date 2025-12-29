告別Fubon Angels？寶兒淚崩證實「續約生變」

〔記者傅茗渝／台北報導〕從女團Popu Lady出道，現為中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」與 P. LEAGUE+ 富邦勇士啦啦隊成員的女神寶兒，近期推出個人首本寫真書《Babe Fantasy》，一開賣即橫掃博客來冠軍。昨見面會上，寶兒拋出震撼彈，親口證實明年合約到期後可能不獲續約的消息，數度在現場激動落淚。

寶兒坦承：「就是公司前晚有跟我提說明年合約到期，富邦有可能不會跟我們續約。但公司目前都還在爭取中，所以一切都還是以富邦球隊正式公佈為主。這兩年真的很開心，在球隊學習到很多，交到很多好朋友，非常感謝富邦給我這個機會，為球隊效力。我在富邦也還有任務未完成，一月還有好幾場球賽，一樣會亮麗出場。接下來就是等球團的正式發佈訊息為主，萬一真的不續約，那一定是球隊有所考量，我也會欣然接受。」

廣告 廣告

她更不捨地表示：「一想到要跟隊員們分開就好捨不得喔！很謝謝我的隊員們將我從一個大I人變成E人。」雖然面臨續約危機，但寶兒的超高人氣依舊讓見面會現場被擠得水洩不通，讓她一進場就感動落淚：「沒想到現場有這麼多人來，所以我一進來看到這麼多人嚇到了！原來還有這麼多人支持我，答應我之後每次活動都要盡量來看我喔！」 粉絲為了替她打氣，除了提前為1月7日生日的她準備蛋糕與鮮花，更霸氣包下 2026 年的「公車應援」廣告。

寶兒感性透露：「聽到粉絲們的心意，真的很想哭，謝謝大家！不論我是Popu lady或是Fubon Angels，每一場活動、每一場球場應援，他們都會不辭辛勞地來看我，真的很謝謝他們。真的很謝謝粉絲們一直陪著我、一路陪著我。」為了這本寫真書，寶兒展現極致敬業精神，拍攝前瘋狂操練核心與飲控，體重一度瘦到41公斤、體脂僅18%，BMI更是低到僅 16.1，讓她受封為「真人18號」。提到未來的生日願望，寶兒也笑說：「希望可以有自己的單曲，希望經紀公司可以幫我圓夢。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

全球百大美女出爐 周子瑜台灣第一美李珠珢首入圍

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

