告到底？男宣稱「80億換蕭美琴演講」北院不罰 外交部無法接受：研議救濟

副總統蕭美琴11月上旬前往比利時首都布魯塞爾，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，但有網友發文宣稱「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元，交換蕭美琴上台演講」，被警方依違反《社會秩序維護法》移送台北地方法院簡易庭裁處，但台北地方法院裁定不罰。對此，外交部今（18）日晚間發布回應表示，尊重司法機關裁量權，但無法接受結果。

外交部11月10日行文內政部警政署及法務部調查局報案，警政署刑事警察局11月12日說明，接獲舉報陳姓網友於社群軟體散布該不實貼圖並留言，指稱「法國BBC報導，台灣捐贈80億歐元，巨資交換演講」等不實訊息，涉違反《社會秩序維護法》第63條，經到案調查，警方依違反社維法移送台北地方法院簡易庭，但台北地方法院裁定不罰。

廣告 廣告

對此，外交部今日晚間發布回應指出，司法機關就前述案件所作裁定，已明確指出該特定人士於網路散布關於相關說法並非事實，屬於虛假訊息；判決也指出，被移送人明知相關資訊不實，仍故意向公眾散播。上述認定已清楚說明，本案相關內容缺乏任何事實基礎，屬惡意錯假訊息，並非基於合理查證或公共利益所為的意見表達。

外交部表示，必須指出當前國際情勢嚴峻，我國長期面臨境外敵對勢力，運用錯假資訊進行輿論操弄，對國家安全及社會秩序已造成嚴重影響。本案當事人的錯假言論，實涉及我外交政策、對外關係及國家領導人活動，已被境外敵對勢力利用，進而操作輿論、擾亂社會大眾認知。這類訊息的危害，已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益、國家安全與民主制度運作的問題。

外交部說，先前依法報案，目的即在防止明顯不實且具高度誤導性的訊息持續擴散。錯誤資訊不僅無助於公共議題的理性討論，反而會扭曲事實、破壞民主社會賴以運作的資訊基礎。外交部重申，錯假訊息本質上不屬於言論自由所欲保障的範疇，民主法治國家也普遍認為，即使是政治性言論，其言論自由的行使仍應以事實為基礎，並不得損害公共利益與社會安全。

外交部也說，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，但對本案最終未予處罰的結果無法接受，針對本案，外交部將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。期盼未來相關案件法院審酌案情時，針對當前國家實際面臨的挑戰、國際局勢、資訊戰風險及國家安全環境等整體脈絡下加以衡量，共同守護我國民主社會的制度運作與國家安全。

更多風傳媒報導

