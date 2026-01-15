告急！全台血庫僅剩5.3天 O型最缺 拚30天募24萬袋熱血

元旦起冷氣團一波波，低溫影響捐血意願、冬季急需用血患者激增，兩大因素衝擊血庫，全台庫存只夠用5.3天，其中O型最缺，僅剩4.7天。今年春節連假長達9天，全台血庫提前一個月進入備戰狀態，盼在除夕前一天募得24萬袋熱血；全台各地捐血中心仍會有部分捐血地點「春節不打烊」，因應醫療用血需求不中斷。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分止，全台血庫只夠用5.3天，其中A型血庫存量剩5.2天、B型血5.9天、O型血4.7天均偏低，僅有AB型血為正常。

進一步分析各捐血中心血庫數據，其中最缺血的是台中捐血中心，血庫只剩下4.6天，其中A型血庫存量剩4.3天、B型血6天、O型血3.9天，AB型血6.1天，全數偏低；台北捐血中心與新竹捐血中心僅夠用5.5天，並列第二缺的地區。

台北捐血中心A型血庫存量剩5.3天、B型血5.6天、O型血4.8天均偏低，AB型血為正常；新竹捐血中心A型血庫存量剩4.4天、B型血6.6天、O型血5天均偏低，AB型血為正常。

高雄捐血中心血庫剩5.6天，其中A型血庫存量剩6.3天、B型血5.7天、O型血5天均偏低，AB型血同樣為正常。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾今天在115年捐血月記者會前接受媒體聯訪，她說，血液庫存主要受到兩個因素影響，第一是捐血量，第二是病患用血需求。

每當天氣轉冷時，病人用血量往往增加，但捐血民眾因為不願外出，捐血量反而下降，導致血液庫存容易偏低。

黎蕾點出目前A型、B型與O型血液庫存量都明顯不足，其中以O型最為吃緊。全台O型血液庫存僅剩4.7天，一般認為4天以下，就屬於警戒狀態。以台中捐血中心為例，O型血液庫存只有3.9天，尚未達到安全存量；A型與B型血液也都處於偏低、接近臨界值的狀況。

黎蕾呼籲A型、B型與O型的民眾，趁著這段時間踴躍捐血。除了因天氣寒冷導致病患用血需求增加外，接下來還必須提前儲備血液，以因應即將到來的9天年節連假期間的用血需求。

這次希望在除夕前將血液庫存量提升至可支撐10天以上；除了每天約需7000袋日常用血外，過年當周，也必須維持至少10天血液存量，預估在除夕前一天須募集到24萬袋血液。

黎蕾表示，全台各地捐血中心仍會有部分捐血地點「春節不打烊」，因為醫療用血需求不會中斷。傳統全血紅血球的保存期限為35天，相對較沒有問題，但血小板的保存期限僅有5天，因此必須每天都有捐血點持續運作，讓民眾能持續捐血。春節不打烊的捐血地點，將公布於血液基金會及各地捐血中心官方網站。

台灣血液基金會董事長侯勝茂在記者會致詞提到，每逢年節前後，較易血源短絀；年節假期長，出國旅遊者增加，天氣多變感冒民眾增加，種種原因使捐血人數減少，但假期仍有需用血人，春節假期前，捐血中心要儲存足夠血液庫存量，才能供應此一時節醫療需求。

