告急！民調皆稱自民黨將大贏、執政黨危機感破表 高市發影片「催票」

日本將於明天8日舉行國會眾議院改選投票，去年10月當選首相的自民黨總裁高市早苗，選前一天發出「告急影片」，表示外界都說自民黨選情看好，恐影響自民黨實質得票，呼籲選民明天踴躍投票。

多家日媒民調紛紛指出，自民黨與盟黨維新會在這次眾院改選可望輕鬆過半，甚至自民黨可能單獨過半，因此出現「分散票數」的常見選舉耳語，令自民黨危機感大增，高市也發布影片「催票」。

自民黨官方社群7日上傳這段2分40秒的影片，全文如下：

各位好，我是自民黨總裁高市早苗。

我是賭上首相的項上人頭在應對這次選舉。 現在，（政府）要讓日本列島變得強大且富足，並且將國家的經濟與財政政策，大幅轉向為負責任的積極財政。

我一直認為，若現在不請各位納稅人對此進行審判，那便是不誠實，因此持續向各位訴求。

今天是選戰最後一天的週六。

根據這幾天的選戰報導，提到自民黨可能拿下許多席次。受到這些報導影響，我到處聽到有人說「那是不是不用去投票也沒關係？」或是「為了保持平衡，是不是投給其他政黨比較好？」在這樣的情況下，我感受到非常強烈的危機感。

小選區制度真的是以數十票之差決定勝負，過去曾有議員僅以100多票的差距落選。那位候選人只要再多拿對方幾十票，就能夠當選，這就是每一票的重要性都如此關鍵的選舉制度。

我感到極大的危機感。

如果在此刻，各位認同「現在的執政黨很好」、「想投給現在的自民黨」，並且認為「高市內閣應該像這樣繼續推動改革」，請務必於今日進行提前投票，在各個選區寫下自民黨候選人的姓名，並在比例代表選票寫下自民黨。

同時，我們也請求各位，在明天的投票日給予自民黨支持，拜託再拜託。

我，高市早苗，在今天的選戰最後一天，也會竭盡全力，奮戰到最後一刻。

現在，我需要大家的力量。

此刻是重要的「國家轉捩點」。

能繼續改革、無法繼續改革，現在正處於這樣的分水嶺。

懇請大家盡可能前往投票所，給予我們支持。

在此懇求大家支持。

（高市對鏡頭鞠躬）

