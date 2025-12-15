告發國防部！凌濤轟：不能讓「台南軍火幫」得逞

國防部軍火採購案風波持續延燒，國民黨桃園市議員凌濤、和前發言人楊智伃、鄧凱勛今（15）日上午到台北地檢署告發這些標案的國防部經辦及經手人員涉嫌《貪汙治罪條例》、《刑法》圖利罪，請求檢方依法偵辦，不能讓這些台南軍火幫的生意能夠得逞。

國民黨桃園市議員凌濤、和前發言人楊智伃、鄧凱勛今（15）日上午到台北地檢署告發國防部。（圖/中天新聞）

凌濤受訪時表示，大律師、大部長顧立雄說在看這些採購的廠商，不看名字、不看任何的資料，只要能夠來標，就給廠商標售這麼高額的軍火；顧立雄還提及他不怕所有在野的監督，可是大家看到的是，顧立雄在大聲什麼、在氣什麼？真正生氣的應該是人民的憤怒吧，人民看到一個廠商竟然在商業變更登記，到標到兩億的軍火，僅僅只花了41天。

對於福麥跟大石這兩天的聲明，開嗆外界所有檢驗的民眾，凌濤直言，大家看得下去嗎？大家感受到非常憤怒，特別是民進黨中央，竟然跟顧立雄都變成了軍火商發言人，還瞎扯抗中保台牌，令國人感到非常的憤怒。而他也看到民進黨中央的臉書下面，是大幅的被民眾洗版，難道一個小吃、一個賣鞋業，這麼短期的變更就可以承攬這麼高額的軍火生意嗎？

凌濤、楊智伃及鄧凱勛進入北檢告發。（圖/中天新聞）

凌濤強調，所以今日自己跟楊智伃及鄧凱勛，要來告發國防部所有的承辦跟經手人員，他們認為在整個投標、決標、履約中間，可能涉及不法。今天他們準備的這份書狀，裡面很清楚的告訴大家，希望檢調能徹查，以貪污治罪條例第6條第一項第四款特別圖利罪，以及刑法第131條的圖利罪，要求地檢署徹查所有承辦及經手人員，不能讓這些台南軍火幫的生意能夠得逞。

針對顧立雄說台灣地緣政治沒有自銷產能，所以希望大家不要有不實指控讓取得能源更不易，凌濤痛批顧立雄根本沒有要虛心接受，而且簡直就是對嗆全台灣人民，是對於整個人民智商的考驗。前面的福麥的RDX，過去國家是有自產的能力，而這次大石承攬的5.56公釐的底火，也不是很難取得。所以顧立雄根本就是在操弄在玩弄文字遊戲，正在糊弄全台灣的社會大眾。

至於顧立雄說20年來都是這樣招標？凌濤強調，過去20年從來沒有這樣子像福麥跟大石還有相關廠商集中在台南登記，而且在它商業變更之後一年內，馬上承攬到高額的軍火槍炮。這簡直是台南軍火幫的經濟奇蹟。所以我们不免想一下，到底什麼樣的軍火的掮客是否是在台南、高雄，正在組織化的進行把原本的中小企業來做企業的經營變更，而把國防部在全球的軍火的貨源已經匡列了，然後才來招標，這是國人非常大的疑慮。就像鄧凱勛發言人剛才提到的，未來即將要通過1.25兆的國防特別條例也要編成預算，如果國防軍備都是用這種中小企業變更來承攬的，他覺得全民都無法接受。

