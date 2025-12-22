告發大法官違憲判決濫權瀆職 國民黨團狠酸引用萊爾校長數學「5大於6」

國民黨團前往北檢對謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等五名大法官提出告訴。痛批他們引用「萊爾校長」的數學變成「5大於6」，才會作出如此荒謬的違法判決。（圖：國民黨團臉書）

不滿憲法法庭在人數不足法定限額下，對《憲訴法》做出違憲判決，國民黨團今天（22日）前往北檢，對謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等五名大法官告發濫權瀆職，痛批他們引用「萊爾校長」的數學變成「5大於6」，才會作出如此荒謬的違法判決。（張柏仲報導）

首席副書記長林沛祥說國民黨團正式提出刑事告訴原因很簡單，因為這次判決其實是一個證據確鑿的違法判決，而且這還不是空穴來風，而是三位有良心的大法官特地在內部提出「不同意見書」，讓我們知道說這次判決有多麼荒謬、多麼荒唐。這五名大法官為了要強行通過判決，因此不把三位提出不同意見書的大法官，直接不記錄總額，違法變造審判組織，將原本應該8名大法官一起決定的事，改由5人自己黑箱完成。

王鴻薇更直言：即使退一萬、退兩萬步、退三萬步來說，就算不根據新的《憲訴法》10人的標準，依原本的《憲訴法》也必須要現有總額的3分之2才能開會議決，但上週五的憲法法庭，竟然在不足額的狀況下，「萊爾校長」的數學變成「5大於6」，才會作出如此的違法判決。因此黨團今天要對謝銘洋、 呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等5名大法官提出刑事告訴。

副書記長徐巧芯則強調三位提出不同意見書的大法官，都不是在國民黨執政時期被藍營提名任命，他們純粹是為了守護憲法。難道不願同流合汙、不願成為政治攻防一份子、不願成為綠油油的大法官，他們就要被網軍圍攻、就要被逼迫請辭？