告發黃國昌涉犯國家機密保護法 陳培瑜：國安不容以「不小心」為由越界

民進黨團書記長陳培瑜（右）與律師黃帝穎（左）。 圖：民進黨團 / 提供

[Newtalk新聞]

民眾黨團總召黃國昌19日出席立法院外交及國防委員會時，將機密資料攜出會議室，雖他稱發現後就立刻繳回，但民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋昨調閱監視器，質疑有其中42秒沒監視器拍到，已足以將手上資料拍完。陳培瑜今（22日）赴北檢正式告發黃國昌涉違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。

陳培瑜上午在律師黃帝穎陪同下，前往北檢提告黃國昌，她表示，她今天代表民進黨團來對黃國昌疑似可能洩漏國防外交機密的文件提出告訴，主因是在立院監視器畫面相關中，發現新事證，到底他不在監視器畫面的42秒內，及他身邊助理在看不見得地方，有無做出拍攝或洩密等動作。

陳培瑜說，呼籲立法院秘書長周萬來應保存相關監視器畫面，還有與黃國昌同時消失42秒的三位黃的助理，她也強調應保全相關證據。

陳培瑜於臉書發文透露，根據昨天她向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機。

陳培瑜質疑，在這消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？她認為最遺憾的是，黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡（並非他說的「30秒」），都做了些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」。

陳培瑜直言，她想敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

