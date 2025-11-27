告白女下屬被拒！機場噁男主管狂傳「我要定妳了、守護妳一輩子」 還衝辦公室堵人...下場曝光

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

一名曾在高雄國際航空站擔任主管的朱姓男子，日前在調職的餞別會上當場向年輕女下屬告白，遭拒後竟開始不斷傳「我要定妳了，這輩子或下輩子一樣」、「讓我守護妳一輩子」等訊息騷擾，甚至在被封鎖後直接到機場意圖「堵人」，讓女下屬驚恐報警求助。事後朱男遭依違反《跟騷法》送辦，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

朱姓男子追求下屬不成後，竟不斷騷擾，更前往機場試圖「堵人」。（示意圖／photo AC）

根據判決指出，朱男在高雄國際航空站服務多年，也是該名女子主管，在前年9月調至他處擔任主管。當航站同事為其舉辦餞別會時，朱男趁機向女下屬告白，不過遭到婉拒。隨後朱男開始持續對女方傳簡訊稱：「愛一個人真的很苦，....讓我守護妳一輩子」、「之前妳有跟我說過妳爸從不牽妳，我很訝異....短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺。」

女方看到訊息後趕緊回覆：「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法」，希望能讓朱男停止追求想法；然而朱男卻變本加厲，居然再傳「有點小失眠，相信有愛一切都會好起來，不管怎樣，哈哈，我要定妳了，這輩子或下輩子一樣」、「還是以後不要約在機場，比較不尷尬，好嗎？」等言論，不堪其擾的女子只好將朱男封鎖。

然而朱男在被封鎖後，竟直接前往機場意圖「堵人」當面說話，嚇得女子被迫在同事掩護下逃入機場密道躲避朱男，並在事後報警提告。高雄地院審理時，朱男矢口否認騷擾，誣指女方對話紀錄為偽造，並稱自己將對方當女兒照顧。

不過在法官檢視相關證據，並根據朱男訊息中「我要定妳了」、「短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺。」等親暱內容，以及女方多次拒絕告白的情形，認定朱男訊息並非將女方當「女兒」對待，而是當成「追求對象」對待。因此依違反《跟騷法》判他徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

