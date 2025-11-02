告白變急診！他吃火鍋突「痛風發作」 醫揭「6類食物」助緩解

記者鄭玉如／台北報導

煮過肉與海鮮的火鍋湯含有高普林，喝多容易造成痛風。營養師宋明樺提到，火鍋湯並非不能喝，關鍵在於選對「時機」，例如放入肉片或海鮮前，像是昆布湯、番茄湯這類湯底，就能安心享用，不過本身尿酸高的人，還是建議少吃火鍋，她的友人就曾火鍋吃到一半，痛風突然發作。

宋明樺在節目《祝你健康》指出，痛風的發生與飲食息息相關，例如火鍋，以外食族而言，火鍋是不錯的健康選擇，有肉又有菜，但火鍋湯的普林高，少數族群一喝就痛風。她的朋友某次要告白，與心儀對象約在氣氛佳的火鍋店，未料吃到一半準備告白時，突然痛風發作，但他過去從未有痛風的經驗，最終叫來救護車送醫，差點在救護車上告白，所幸兩人還是修成正果。

宋明樺提醒，尿酸高或痛風患者，火鍋湯和高普林食物仍需控制。若堅持要吃，進食順序是關鍵，放入肉片或海鮮前，像是昆布湯、番茄湯這類湯底，都能安心享用。另外，可以先煮蔬菜、木耳、地瓜或南瓜，菇類也是不錯的選擇，但僅限於痛風發作前，一旦發作就不要再吃，麵條、冬粉、飯也都可先享用。

宋明樺指出，煮了火鍋料、螃蟹、蛤蠣、蝦子及肉片等，會使湯變得越來越濃郁， 代表普林越來越高，不建議大量飲用。此外研究發現，若出現痛風的狀況，可攝取「鮮乳、莓果類、櫻桃、富含維生素C的食物、無糖茶或咖啡、含有Omega-3的油脂」，有助於緩解痛風引起的關節疼痛，甚至降低發作率。

