告白還得是你 小樂吳思賢演唱會、新歌雙喜臨門

記者王丹荷／綜合報導

小樂吳思賢今（10）日宣布將於8月14日七夕情人節前夕，首度挑戰臺北Legacy TERA舉辦「小樂 吳思賢 BEN WU《還得是你 Beyond You》Live in Taipei」演唱會，同時也宣布推出全新同名單曲〈還得是你 Beyond You〉，演唱會與新歌雙喜官宣。小樂坦言，〈還得是你〉並非寫給特定對象，而是獻給生命所有重要的人。

小樂透露，創作這首歌時根本還沒有演唱會計畫，純粹是完成《LET GO》後持續創作的成果。隨著年齡與人生經歷累積，他開始重新思考什麼才是真正重要的事，也因此寫下這首充滿人生感悟的作品。他表示，自己一路走來遇見的所有人，無論是家人、伴侶、朋友、工作夥伴或歌迷，都是不可或缺的存在。

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「如果人生可以重來一次，我還是希望我的爸爸是現在這個爸爸，我的媽媽是現在這個媽媽，我生命裡出現的每一個人都還是同樣的人。」在他心中，〈還得是你〉中的「你」並非特定對象，而是人生旅程中所有曾經出現、陪伴自己成長的人。正因為有這些人的存在，才造就了今天的自己，因此他也將這首歌視為送給生命中每一位重要之人的感謝與告白。

這次演唱會從音樂內容、表演方向到整體概念，小樂全程參與討論與規劃，更搶先預告演唱會一定會有神秘嘉賓驚喜登場，希望與歌迷一起創造最難忘的七夕回憶。對於歌迷期待的造型與演出驚喜，小樂笑說自己本來就維持健身習慣，不會因為演唱會才臨時抱佛腳，服裝與舞台一定會非常用心準備，希望大家能夠感受到滿滿誠意，也透過這些作品接收到他真正想傳達的訊息。

樂吳思賢宣布將於8月14日舉辦個人演唱會。（Live Nation Taiwan、藝和創藝提供）