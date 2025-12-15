告示牌看不懂？燈篙步道禁止露營 民眾視而不見？

宜蘭員山「燈篙步道」是熱門健行景點。（圖／東森新聞）





宜蘭員山「燈篙步道」是熱門健行景點，當地禁止民眾露營破壞環境，但是有民眾一早登山發現林道上竟出現帳篷與鞋子，明明現場告示牌清楚標示禁止露營，但就是有人視而不見，讓當地打掃環境的志工非常生氣

天空飄著小雨，地上溼答答，就在這空曠的地方，卻有一頂綠色帳篷，特別醒目，仔細看旁邊還有一雙鞋子。

宜蘭員山的燈篙林道，路途風景迷人，尤其是春天，整條步道櫻花盛開，真的是美不勝收，所以成為熱門的健行步道，但就在13號早上有民眾在登山的時候，發現林道的頂端，出現了帳篷和鞋子，上前去叫他卻沒有回應，在帳篷裡呼呼大睡，明明這裡有告示牌，明確標示禁止露營，但就有人不遵守。

遊客：「地方有公告不要露營，我還是覺得是遵守地方相關的規範，雖然他們有點觸犯地方的規範，但我覺得影響可能沒有到那麼明顯。」

燈篙林道促進會總幹事林建成：「確實有一頂帳篷在平台上，我到現場的時候，這個帳篷已經是收走了。」

總幹事表示燈篙林道的環境，都是由促進會的志工，出錢出力建設和維護，他們擔心露營會製造髒亂，所以禁止促進會呼籲山友好好遵守規則，珍惜環境，否則美景沒了就沒有了。

