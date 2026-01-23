告老還鄉再等等？民進黨團啟動三長改選 柯建銘鬆口：我會去登記

即時中心／顏一軒報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘1月15日出席「施明德逝世兩週年記者會」表示，他做了25年、四分之一世紀的總召，這一屆做完，他也要下課，告老還鄉，引發外界關注。不過，由於本屆黨團幹部任期即將在1月底屆滿，柯建銘今（23）日在立法院議場接受媒體聯訪時連說兩次，「我會去登記」。





立法院今日召開院會處理議事日程草案，柯建銘在表決後走至議場外，面對媒體詢問民進黨團幹部改選相關事宜，柯建銘鬆口證實，今天將啟動登記作業程序，意即進行第11屆第5會期黨團三長意願徵詢；至於他本人是否有意再戰總召力拚續任，柯僅重複兩次回應，「我會去登記」。

依民進黨內規，不分區立委僅得連任一次。柯建銘曾於2008年2月1日至2016年1月31日擔任兩屆不分區立委，並在2016年第九屆立委選舉中返回新竹市選區參選，以41.33%的得票率當選；其後於2020年及2024年再度獲得提名，續任不分區立委。至於民進黨團組織規程則載明，黨團總召任期為一年，得連選連任。







