告贏陳智菡！林智堅現身笑了 楊玲宜秀5人「背影合照」：無愧我心

記者羅欣怡／新竹報導

陳智菡判賠30萬給林智堅。（資料畫面／陳智菡臉書）

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城弊案時，立院黨團主任陳智菡發文指前新竹市長林智堅通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，林智堅提告求償，陳智菡敗訴判賠30萬元。林智堅雖未正面回應相關問題，但子弟兵、新竹市議員楊玲宜，今（21日）在臉書PO出「背影合照」，明顯看得出來林智堅的好心情。

新竹市議員楊玲宜今（21日）在臉書PO出和林智堅的合照。（圖／翻攝自楊玲宜臉書）

民進黨新竹市議員劉崇顯、陳建名及楊玲宜今在議會總質詢時問代理市長邱臣遠，是否公開澄清馬偕兒醫並未有任何違法圖利情事，邱臣遠不但肯定馬偕兒醫的貢獻，也稱馬偕兒醫籌建過程，市府公務員都依法行政，沒有違法。

相較於陳智菡昨晚發文表示會上訴，林智堅始終沒有正面回應相關話題，不過子弟兵楊玲宜晚間在臉書PO出一張5個人的「背影合照」，其中露出側臉、帶著大大笑容的就是前市長林智堅，一行人今天臨時起意，前往中央路、也是林智堅愛店之一的「邱家鴨肉麵」用餐。

楊玲宜也發文寫下「無愧我心！點一盞燈，念念不忘，必成迴響！有燈，就有人！」貼文曝光，網友也紛紛留言「是堅哥」、「回頭微笑永遠的招牌動作」、「還有我們。我們都在」。

