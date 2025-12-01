周三全台轉冷！ 氣象署：高山有機會零星降雪

氣象署指出，週三起東北季風增強，北部與東半部降雨明顯，氣溫也明顯下降，北台灣白天高溫低於20度，中部以北海拔3000至3500公尺以上高山有機會出現零星降雪。

一週溫度趨勢 。（圖／中央氣象署）

氣象署技正謝佩芸表示，未來一週台灣大致受到東北季風、華南水氣影響，迎風面要留意短暫雨，中南部平地偶爾有雨，山區則是零星短暫降雨。明（2）日水氣稍減，桃園以北、東半部地區、中南部山區仍有局部短暫雨，中南部平地多雲到晴。週三（3日）下一波東北季風增強，天氣變化較明顯，迎風面降雨增加，北部及東半部地區降雨狀況較前兩天再明顯。此外，由於氣溫下降加上有些中層水氣，週三中部以北海拔3000至3500公尺以上高山有零星降雪機率。週四（4日）水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部或零星短暫雨。

溫度方面，謝佩芸表示，週一、週二早晚較涼，白天氣溫舒適，中部以北、宜蘭、花蓮白天可達26至28度，南部可達28至29度。週三受東北季風影響，各地氣溫明顯下降，北台灣白天高溫低於20度。謝佩芸提到，這波東北季風最冷時段落在週四清晨，中部以北部分地區低溫可能僅15至17度，感受偏冷，週四之後天氣緩緩回升。

