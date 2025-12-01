周三全台轉冷「雨最大地區曝」！氣象署：高山有機會下雪

記者蔣季容／台北報導

這波東北季風最冷時間點是周四清晨。（圖／氣象署）

準備變天！中央氣象署表示，周三（3日）起下一波東北季風增強，北部與東半部降雨明顯，溫度也明顯下降，北台灣白天高溫低於20度，中部以北海拔3000至3500公尺以上高山也有機會出現零星降雪。

氣象署技正謝佩芸說明，未來一周台灣大致受到東北季風、華南水氣影響，迎風面要留意短暫雨，中南部平地偶爾有雨，山區則是零星短暫降雨。周三東北季風增強，迎風面降雨增加，北部及東半部地區降雨狀況較今明兩天再明顯一點。

周三東北季風增強，迎風面降雨增加。（圖／氣象署）

溫度方面，謝佩芸指出，今天各地白天舒適，中部以北、宜蘭、花蓮高約26至28度，南部28至29度，明天溫度與今天類似。周三東北季風增強，北台灣高溫低於20度，由於氣溫下降加上有些中層水氣，中部以北海拔3000至3500公尺以上高山，有機會出現零星降雪。

謝佩芸提到，這波冬北季風最冷時段落在周四清晨，中部以北部分地區低溫可能僅16至17度，不過周四之後溫度將開始逐漸回升。

