周三冷空氣再移入 過年天氣如何？專家預測了

天氣風險分析師林孝儒指出，上個周末受寒流南下影響，各地明顯轉冷，多地平地低溫接近10度或更低；今天早上冷空氣仍持續影響，體感偏寒。不過隨環境水氣減少，各地降雨明顯趨緩。

今日白天起至明日，冷空氣將隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉機會增加，氣溫也將回升。預測北部至東部白天高溫約16–23度、低溫12–16度；中南部高溫約19–26度、低溫13–17度。早晚仍偏冷，外出建議採用洋蔥式穿著。

周三開始冷空氣再度影響台灣

不過很快的周二入夜，鋒面尾端掠過，周三至周四新一波冷空氣影響，整體南下節奏偏快。預測北部至東部雲量增多，局部轉陰並有短暫降雨，高溫較周二略降至18–21度、低溫約13–15度，冷空氣強度仍有變動空間，目前評估不排除接近大陸冷氣團等級。

廣告 廣告

中南部受影響相對較小，維持晴時多雲，高溫約24–27度、低溫15–19度，但夜晚清晨仍須留意輻射冷卻造成的局部低溫與日夜溫差。

周五到小年夜 天氣較穩定 高溫達25度

周五至周末(小年夜)臺灣附近為高壓迴流偏東或南風環境，各地天氣較穩定，普遍晴時多雲、白天回暖，白天高溫可接近25度上下；不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16–18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2–3度。建議早出晚歸多備一件外套，也可把握這段較穩定的空檔安排除舊佈新。

過年天氣如何？前半段天氣受東北季風影響

春節期間（除夕至初三）目前趨勢顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快、但整體仍以典型冬季分布為主：東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和並有短暫好轉空檔。氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，雖未必出現顯著強降溫，但若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫。而春節後期冷空氣勢力相對較弱，氣溫多有回升機會；迎風區仍以局部短暫雨為主。