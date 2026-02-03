周三回暖高溫飆30度！周五晚冷空氣南下 周末不排除達寒流等級

天氣風險分析師林孝儒表示，今天白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光，只有迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨。

不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18–22度、低溫14–16度；中南部高溫約22–26度、低溫16–18度。夜晚至次晨仍受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山郊區仍有局部11–13度低溫，早出晚歸請備外套、留意保暖。

周三到周五回溫水氣減少 北部高溫24度中南部回升3字頭

周三至周五臺灣轉受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，預測各地以晴時多雲、穩定天氣為主；而花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，外出建議備妥雨具，雨時視線不佳亦要注意行車安全與路況，西部晨間也可能有局部霧要留意。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；預測北部至東部高溫20-24度，低溫約15-18度；中南部高溫約25-30度，低溫約15-19度。環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大，請留意服裝調整。

周末新一波冷空氣南下 周五晚間轉濕冷 不排除達寒流等級

目前預報仍顯示，周末隨鋒面通過後，新一波冷空氣南下。預測北部與東部最快自週五夜間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。預測北部至東北部平地低溫可下探11–13度，週日為本波冷空氣最強時段，期間雖環境水氣漸有減少趨勢，但海拔三千公尺以上或北部兩千以上高山在近冰點條件下，仍有個態降水(霰、雪或結霜霧淞)機會。冷空氣強度仍有待觀察，不排除加強或達寒流可能。

總之，本周末為明顯轉冷的變化期，請持續關注最新預報，並提前規劃保暖與低溫防範。



