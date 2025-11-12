「周三會放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻眼了
鳳凰颱風逼近台灣期間，「烤雞特攻隊」高屏嘉義店11日凌晨1點多在臉書粉專發文，點名彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮等9個縣市，預測12日都會宣布停班停課，並立下承諾表示，如果沒有全部放假，就請吃100隻烤雞。
不料11日上午氣象署宣布鳳凰颱風轉為輕颱，登陸點也略往南修正，讓放假機率大幅降低。業者當日上午10點在原貼文下留言表示，一覺醒來發現颱風變弱了，並以幽默口吻寫道，雞知道自己要被吃了，現在慌張地走來走去，完全無心吃飼料。
11日晚間各縣市陸續公布停班停課結果，被點名的9縣市中，南投縣宣布正常上班上課，台東縣同樣維持正常上班上課，花蓮縣則僅有光復鄉、萬榮鄉和鳳林鎮3個鄉鎮停班停課，其餘地區正常上班上課。實際放颱風假的縣市包含苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭，以及離島澎湖。
面對預言失準的結果，業者11日深夜再度發文表示，今夜想靜靜，明天睡醒將安排日期地點，發送100隻烤雞。此舉吸引大批網友湧入留言，紛紛表示要排隊等吃雞，並詢問發送地點。有網友留言表示，南投鄉親為了店家沒有放假，應該要給有上班上課的地區；也有網友肯定這種曝光行銷方式，期待品嚐烤雞。
目前業者尚未公布發送烤雞的具體時間與地點，整起事件在網路上引發熱烈討論，成為這次鳳凰颱風期間的趣味話題。
