周三東北季風減弱氣溫回升！「這天」各地再降溫、早晚很冷 挑戰跌破10度以下

周三東北季風減弱氣溫回升，12月14日各地再降溫、早晚很冷，有望挑戰跌破10度以下。圖／資料照片

今（8）日上午起東北季風增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。氣象專家吳德榮表示，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫將挑戰10度以下。

上午北台轉濕涼 「後天」好轉氣溫升

前空軍氣象聯隊聯隊長林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今日上半天開始，東北季風就會增強，本週第1波冷空氣正式南下影響，迎風面環境水氣同步逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區會有陣雨，並有局部大雨發生的機會；桃竹及花東地區也有局部零星陣雨；而苗栗以南地區則繼續維持為多雲到晴天氣。

廣告 廣告

至於溫度部份，北部及宜蘭地區天氣轉為濕涼，白天高溫只剩下攝氏21至23度，中南部及花東地區高溫則為攝氏25至29度之間，而各地早晚低溫下降至攝氏15至19度，沿海空曠地區溫度會再更低個攝氏1至2度，早出晚歸請適時增添衣物、保暖去寒。

北部及宜蘭地區天氣轉為濕涼，白天高溫只剩下攝氏21至23度。翻攝自臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」

中央氣象署表示，12月10日（三）東北季風減弱，氣溫將回升，各地大多多雲到晴，僅「北海岸、雙北山區、東半部、恆春半島」零星短暫雨，各地白天高溫約在24至28度上下，感受舒適，但要注意日夜溫差大；10日清晨西半部要留意局部霧。

到了12月11日（四）至12日（五）迎風面水氣稍稍增，「桃園以北、宜花東、恆春」降雨機率稍提高，新竹以南天氣仍穩定，氣溫依然是白天舒適、夜晨有涼意的型態；11日清晨西半部須留意局部霧。

何時再變冷？「14日」各地有感降溫、早晚很冷

吳德榮表示，週六（13日）下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降。下週日、一（14、15日）乾冷空氣南下，各地將會有感降溫，白天偏涼、早晚很冷！最新模擬冷空氣的強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

今東北季風增強，氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」



回到原文

更多鏡報報導

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

少女與救命恩人結婚！她揭12年後意外重逢過程 母親「一句話」拉開序幕

2026世足主場旁驚見456袋「人體遺骸」！部分死亡不到1年 墨西哥最強毒團殘暴手段曝