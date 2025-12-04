周丹薇認沒跟乾女兒孟耿如聯絡 忙到不知黃子佼與被害人和解

周丹薇不清楚乾女兒孟耿如前夫黃子佼已和被害者全數和解的消息。（圖／蘇聖倫攝）

資深藝人周丹薇今（4日）和湯蘭花、黃國倫、寇乃馨等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。被問最近有跟乾女兒孟耿如聯絡？周丹薇表示：「沒有！最近都很忙！」直言最近都在忙上課，完全沒看新聞，也不清楚孟耿如前夫黃子佼已和被害者全數和解的消息。

周丹薇坦言很久沒有跟孟耿如聯繫，「我太忙了，要排戲，每周也都，還要上漆畫課，真的沒有時間去看新聞，但我跟耿如私下都會彼此鼓勵」。周丹薇表示最近在演舞台劇《你的故事我的夢》，也有持續進修表演課，每年都會到海外學習新的藝術知識，預計明年再開個人藝術展，生活相當充實。

73歲湯蘭花透露凍齡秘訣。（圖／蘇聖倫攝）

此外，73歲湯蘭花今日也現身活動，少在螢光幕曝光的她這幾年都忙於個人工作，凍齡秘訣就是努力擦保養品，油炸、甜食都不吃，也不做侵入性的醫美，只有每日用手從上到下按摩臉部，得以擁有這樣的好狀態。

湯蘭花說，這年紀最重要就是注重健康，「冬天用超導型電毯保持身體溫度，一天喝3000CC的水，把食物往嘴裡塞前要停頓一下，想對身體有沒有益處，有益處才吃」。她這幾天喉嚨有些不適，看醫生後被叮嚀要多休息，養好感冒，其他身體狀況一切都好。而湯蘭花平常會做瑜珈，從裡面找適合自己的姿勢柔軟筋骨，維持身體彈性。

