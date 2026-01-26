周二起東北季風接力報到！北台轉涼降雨增 週三低溫探11度





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(26)日各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部16至26度，中部16至28度，南部16至28度，東部16至25度。

吳德榮指出，明(27日)上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高；週三(28日)北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏涼微冷；週四至週六(29至31日)各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，週三晚、週四晨氣溫降至最低時，臺北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右，此外、天氣冷暖交替、變化頻繁，仍應注意衣著調整。

吳德榮指說，週六晚另一波東北季風南下，北、東轉有有局部雨；下週日、一(1、2日)東北季風影響，迎風面易降雨，北臺偏涼微冷。下週二、三(3、4日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。模式模擬10天內無寒冷天氣。

