周二起東北季風接力報到！北台轉涼降雨增 週三低溫探11度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(26)日各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部16至26度，中部16至28度，南部16至28度，東部16至25度。
吳德榮指出，明(27日)上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高；週三(28日)北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏涼微冷；週四至週六(29至31日)各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，週三晚、週四晨氣溫降至最低時，臺北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右，此外、天氣冷暖交替、變化頻繁，仍應注意衣著調整。
吳德榮指說，週六晚另一波東北季風南下，北、東轉有有局部雨；下週日、一(1、2日)東北季風影響，迎風面易降雨，北臺偏涼微冷。下週二、三(3、4日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。模式模擬10天內無寒冷天氣。
更多新聞推薦
其他人也在看
氣溫暴跌又要變天了！平地低溫11度 最冷日曝
今日各地天氣穩定、晴時多雲，不過氣象專家吳德榮提醒，明（27日）上午起東北季風逐漸南下，氣溫開始下降，北部與東半部降雨機率提高，周三（28日）北台灣轉為偏涼，周三晚間至周四（29日）清晨氣溫最低，台北測站約降至15度，本島平地最低可能下探11度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
本週2波冷空氣來襲！「最凍時間點」低溫探11度 降雨熱區一次看
又要變天？氣象專家吳德榮在專欄《洩天機教室》中指出，根據昨（25）日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（26）日各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫為北部16至26度、中部16至28度、南部16至28度以及東部16至25度。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC／日本隊公布經典賽29人名單 山本由伸確定參戰
第六屆世界棒球經典賽（WBC）今年3月開打，日本武士隊先前已經公布19位成員名單，今（26）天總教練井端弘和再公開新一波的10人陣容，備受矚目的道奇隊強投山本由伸表態確定參戰，屆時將攜手同隊隊友大谷翔台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中市后里環保公園黃波斯花盛開 2月還有向日葵花海
台中市后里環保公園花海繽紛，建設局於園區種植約3000平方公尺的黃波斯花海，已於1月中旬陸續盛開；接續在2月份，園區將再推出約5000平方公尺的向日葵花海；此外，今年第一季環保園區將迎來一對備受期待的「神秘嬌客—黑天鵝」，便增添后里環保公園的生機。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃市府經發局1樓辦公空間調整 暫停公司登記速件櫃檯
桃市府經濟發展局表示，市府前棟1樓西南側整修工程已完成，今（26日）起工廠及商業登記業務回歸1樓西南側服務，公司登記因整修暫遷至後棟2樓，並暫停「隨到隨辦」速件櫃檯服務。經發局指出，為提升行政效率，自去年11月10日啟動第1階段整修工程，優化商業登記流程，將過去分散的「預查、影印及審查」功能，在臨時自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
疑行車糾紛路上叫囂! 竹山台3線2騎士停槽化線開吵
中部中心／張家維 南投報導有民眾直擊，在南投竹山鎮台3線路段，竟然有一名外送員和一名機車騎士，把車停放槽化線，就開始吵架，雙方無視沿路車流不斷互相叫囂，引起附近民眾及停等紅燈的用路人注意。省道台3線車來車往，主幹道不少大型車輛來往，卻看到兩名騎士機車停在槽化線上，兩人下車你一言我一語，互相叫罵。一名外送員與另一名騎士停車在竹山台3線槽化線上 疑似行車糾紛大吵（圖／畫面來源：社會事新聞影音）聲音很大，動作也很大。雙方幾度腳步逼近，幾乎演變成肢體衝突！疑似行車糾紛，雙方當街理論，其中一名是外送員，旁人看了直呼，這單一定耽誤了！外送員與騎士雙雙停車在槽化線上 情緒激動大吵引起路過的人注意（圖／畫面來源：社會事新聞影音）主幹道中間的槽化線上演吵鬧劇，旁邊支線停等紅燈的騎士，目光忍不住都往他們兩個身上去。事發在25日南投竹山鎮台3線，兩名騎士在這處槽化線吵開了，主幹道台3線車水馬龍，兩旁不到幾公尺就匯入支道。交通繁忙，卻有人車停在路中間吵架，實在危險。當天警方到場時，人已經離開，事後根據車輛資料連絡雙方，都不追究，還好沒有發生交通等事故。警方表示，依據法規在路上吵架若涉及言語辱罵、肢體衝突或強迫停車，有法律上的妨害自由及恐嚇安全罪，如果行為人有危險駕駛也會依道路交通管理處罰條例開罰。竹山警分局延平派出所所長林家畯：如有交通違規情事可提供相關舉證資料檢舉 切勿私下發生衝突影響安全（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：疑行車糾紛 台3線2騎士停槽化線互相叫囂 更多民視新聞報導騎士、行人誰也不讓誰！ 兩男路口爆肢體衝突超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸宜蘭新月廣場豪車遭報復式砸 2嫌遭逮辯稱敲錯車民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迎向 2026 九紫離火年 頤珍宮膳以五行藥膳燉包 打造火馬年「水火既濟」的開運養生年菜新風尚
（記者蔡函錚／綜合報導）2026 年為農曆 丙午馬年為九紫離火年。在天時與地運的雙重影響下，「火」的能量明顯提 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園新屋銀樓遭搶42萬黃金 警9小時逮3嫌
（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市新屋區25日發生銀樓搶案，2名男子假意購買卻搶走價值約新台幣42萬元的黃金項鍊及吊墜。警方案發9小時後逮捕接應男子及搶匪共3人，報請桃檢偵辦並追查是否尚有共犯。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
幼兒美感教育國際大師講座暨工作坊 (圖)
教育部委請台南大學辦理「幼兒園美感教育扎根計畫」，並於1月25日至26日舉辦幼兒美感教育國際講座暨大師工作坊。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
3鐵共構南港車站 再增立體連通平台串連北流
台北市繼信義計畫區之後，以「東區門戶2.0」打造另一個人行立體連通系統－南港區人行立體連通系統，並由工務局新建工程處辦理南港車站西側的南港立體連通平台，目前已完工連通開放，新工處表示，可將當地的人潮立體串聯起來，型塑南港區段市民大道為城市綠廊，成為人本林蔭休閒街道及韌性城市的空間場域。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
生成式AI圖文創作 高雄陽明國小倪欣芸搶進全國決賽獲獎
AI已成為生活中不可或缺的科技幫手，生成式AI圖片創作也成了新興的學生競賽項目，「全國中小學電腦圖文創作比賽」決賽昨（25）日舉行，高雄市陽明國小5年級學生倪欣芸從全國數百件作品中脫穎而出，拿下創新的生成式AI組佳作，是桃園以南在該組別中唯一獲獎的學校和學生。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團再襲台！週三晚至週四晨最冷 低溫將探10度
東北季風增強，北部及東北部氣溫將再度下降。明（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦都會感受到涼意；另外因為華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門...華視 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
急凍變天！東北季風明天南下 最低溫恐探11度
今（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，明天東北季風南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「冷氣團挾雨彈」快殺到！這2天「恐跌破10度」變化一次看
生活中心／周希雯報導全台近期天氣逐漸回暖，多處都是晴到多雲的穩定好天氣。不過氣象署提醒，明（27日）受東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部「越晚越涼冷」。氣象粉專「天氣風險」點名「這2天」，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，部分地區有機會降到10度以下，「將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。」民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
淑麗氣象／變天了！雨彈挾冷空氣下探 11 度 全台最冷時段曝
淑麗氣象／變天了！雨彈挾冷空氣下探 11 度 全台最冷時段曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大
【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言