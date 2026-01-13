一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

一名職業為「吃」的記者明明吃多喝多卻始終不發胖，甚至健康數據還比同齡人漂亮，究竟是天生體質好，還是有著一般人看不到的自我管理？日本美食記者東龍在日媒東洋經濟揭露他如何在暴飲暴食的工作型態下，仍維持驚人的健康狀態。

每周3至5天高級全套料理 生理年齡只有29歲

現年49歲的東龍生理體年齡29歲，骨骼肌率39%，比實際年齡年輕了整整20歲。就連健康檢查的結果，大多數數值也都落在正常範圍內。光看這些數字，或許會讓人以為他進行嚴格的飲食控制，或是過著極度自律、密集訓練的生活。但實情正好相反。

東龍的工作是美食記者，專攻高級餐廳與飯店餐飲。平日每至周有3至5天會在高級餐廳或飯店內用餐，享用完整的全套料理。端上桌的料理，從前菜、魚料理、肉料理到甜點，全部都會吃完。

不只吃菜，還會搭配香檳、葡萄酒等餐酒，一餐下來，半瓶到一瓶是基本，有時甚至更多。這樣的情況一年大約重複150次。若單純以攝取熱量來看，毫無疑問會被歸類為暴飲暴食的生活。

暴飲暴食仍保持標準體態的訣竅

東龍表示，40歲以前，甚至有過中午、晚上都吃全套料理的日子。現在考量身體負擔，已限定一天只吃一個套餐，但即使如此，以一般標準來看，依舊是明顯熱量超標的生活。照理說，內臟脂肪增加、肝臟出問題、生活習慣病浮現，都不足為奇。

令人驚奇的是，東龍的BMI自20多歲以來幾乎沒有改變，一直維持在19.5左右。

為什麼能在如此吃喝的情況下，依然保持健康？原因在於，東龍為了「一輩子都能繼續吃、繼續喝」這個目標，對自己設定了明確而嚴格的原則，關鍵就在於徹底做好「帳目平衡」。

以「晴」與「日常」區分 飲食與運動徹底管理

東龍的健康管理方式就是明確區分「晴日」與「日常」。外食是「晴日」，他會全力以赴地吃與喝；其餘的日常生活，則是嚴格管理的「日常」。

在家用餐的內容，簡單到令人驚訝。早餐與晚餐固定是納豆、豆腐、水煮蛋三件組，完全以蛋白質為中心，沒有選擇的空間。透過菜單固定化，省去熱量計算的麻煩。

午餐則自己下廚，規則同樣明確：牛肉或豬肉100公克，加上200公克以上的蔬菜。碳水化合物盡量不攝取，專注於蛋白質、維生素與膳食纖維。料理方式力求簡單，避免過多油脂與調味。

而且，東龍完全不吃零食，非正餐時間進食，對身體管理而言風險很高。他從出生至今從未蛀過牙，不吃零食，只要進食，就盡快使用牙線和刷牙。放任蛀牙風險，等於未來可能失去牙口功能，進而無法好好享受飲食。

除了飲食 運動也不可或缺東龍每周一次，會到家附近的健身房游泳。固定為自由式1公里、30分鐘完成，重點是「不中斷」。即使在池壁轉身，也不刻意調整呼吸，而是維持固定節奏持續施壓。30多歲時曾每周去2至3次，現在次數減少，但仍能維持高效率訓練。

因此，他的骨骼肌率長期維持在38％至39％，遠高於一般成年男性約35％的水準。肌肉量高，代表基礎代謝率高，也就更不容易發胖。

曾經365天喝酒 因脂肪肝開始設立休肝日

肝臟照護也是如此。過去他曾365天飲酒，外食時全套餐酒搭配，之後再去酒吧續攤，假日更是從早開始喝啤酒、葡萄酒、日本酒與威士忌。

但從2年前開始，某次健康檢查被診斷為中度脂肪肝，因此他刻意設立休肝日，至少每周1天完全不喝酒。幸好在肝功能仍正常時就開始改善，如今各項肝功能數值皆在基準範圍內。

只是，由於油脂攝取量仍然偏高，LDL膽固醇較難壓低。這點視為職業病，轉而將血糖值、中性脂肪、肝功能等可控項目維持在理想狀態，以整體來分散健康風險。

給為健康煩惱的人3個實用建議

東龍不建議大眾完全複製他的生活，但以下幾點或許值得參考。

第一，用數字管理。每周多次站上體重計，不只看體重，也看體年齡與骨骼肌率。比起模糊的「好像變重了」，直接面對「體脂肪增加500公克」、「骨骼肌率下降0.5％」這種殘酷數字，更能促使行動。

第二，設立「完全休息日」。半吊子的節制最不好。吃的時候就全力享受；不吃的時候，就徹底清淡、少酒。這種明確的切換，才能兼顧心理滿足與身體健康。

第三，問問自己。人生最後10年，就算無法好好吃喝也無所謂嗎？還是想一路吃到最後？若是後者，那麼從現在開始，一定還有能努力的地方。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

