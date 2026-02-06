周休三日夢碎！勞動部：先推「工時彈性化」措施

勞動部今天對連署過關的「周休三日」議題回應。（示意圖／pixabay）





2025年底公民連署通過周休三日議題，歷經多月研商後，勞動部今（6）日正式回應表示，周休三日涉及整體經濟運作，現階段宜先落實周休二日，並推動勞雇雙方協商實施，能符合勞工需求的「工時彈性化」措施。

民眾努力上班賺錢，有時也難免得加班，才能把事情做完，就有人提議希望能推動周休三日，但勞動部今（6）日建議，先推「工時彈性化」措施，難道周休三日的夢碎了嗎。

尤其根據統計，民國113年，我國年總工時，達2030.4小時，甚至是亞洲第二高，遠遠超過日本、韓國，因此在2025年底，就有勞工提案，希望推動四日工作制，每周上四天班，放假三天，並獲得連署過關。

廣告 廣告

勞動部歷經幾個月研商後，有部會認為製造業反映，若實施周休三日，人力與排班調整困難，恐降低產能，並影響國際供應鏈交期，服務業也會，提高用人成本與營運壓力。

勞動部綜合各方考量後正式表態，將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，營造有利企業留才，與員工權益的職場環境。

更多東森新聞報導

春節換新鈔 各銀行最快9日起開放兌換

好市多神級牙膏！她猛掃2組狂推：真的好用

繳電話費就中獎！他花173元抱走1千萬 獎落這縣市

