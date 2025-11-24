周休三日捲土重來 勞團：政府補貼、鼓勵企業試辦
隨「周休三日」網路連署通關，各界對於此政策的可行性再度提出討論，不過勞團指出，台灣以中小企業為主，若政府採全面強制方式推動，企業勢必大幅反彈，建議應比照西班牙模式，以政府補貼方式鼓勵企業自願試辦，而產業別也可從服務業、旅遊業做起，逐步從示範效果推行成市場趨勢，才有助於未來的全面推動。
全國產業總工會理事長戴國榮指出，台灣多數企業屬中小型，製造業又普遍面臨缺工問題，若要求部分產業別全面周休三日，企業勢必需增聘人力或讓既有勞工加班，不但增加營運成本，也會造成企業營運壓力，因此應先在部分產業中試辦，讓企業「看到周休三日的好處」，才有可能促成自辦。
戴國榮表示，比利時在試辦周休三日後，官方研究顯示勞工的工作與生活平衡提升44％、工作動機提升27％，生產效率顯著上升，勞工將原本5天的工作壓縮在4天完成，企業的獲利與營收反而提高，這類提升生產力的效果，正是企業願意採用制度的關鍵。
戴國榮認為，若要先行示範的產業，可從觀光、休閒、旅遊等服務業，以及具備遠距辦公或彈性工作條件的產業著手，反之，傳統製造業、勞力密集產業因缺工嚴重且需維持輪班制度，短期內恐不適合推動試辦。
台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋分析，周休三日為民眾反映「長工時」的心聲，但若再看看長工時背後的原因，會發現與「低薪結構」存有極大關聯，舉例來說，許多勞工因為本薪太低，只能靠延長工時、加班或兼職才能維持生活基本水準，因此若直接把每周工時壓縮，卻沒有相應薪資補償機制，等於變相減薪，勞工恐怕難以接受。
楊書瑋指出，周休三日議題曾在2年前被提出，當時勞動部認為「現階段不可行」，而2年過去，整體制度並無顯著改變，因此周休三日的議題，還需要配合特休制度、薪資、變形工時等項目檢討，才能真正縮短長工時、改善勞動條件。
財經中心／楊思敏、胡崇恩 台北報導去年，台灣勞工總工時2030個小時，比韓國日本都還要高，就有民眾在公共政策平台提案週休三日,連署已經過關，勞動部將在12/7前回應。勞團建議，參考西班牙政府做法，補助企業、試辦縮減工時。但經濟專家提醒，台灣與歐洲產業結構不同，以出口為導向國家，減少工時、經濟可能下滑。勞工辛苦工作，到了週末兩天，終於可以休息，最近公共政策平台上有人提案週休三日，提升工作生活平衡，連署已經過關，勞動部最晚必須在12/7回應。全國產業總工會理事長戴國榮：「西班牙政府拿出5000萬（歐元），鼓勵企業試辦週休三日，全部週休三日，事實上是不太可能，不是每個行業都適合，（製造業）有接受訂單，有淡旺季的因素，比如說服務業來講，就可能適合去推動試辦週休三日。」勞團建議政府比照歐洲，補助企業試辦，但專家有相反意見，認為內需和以出口產業為主的國家，週休三日影響經濟的程度不同。淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「就大家的工作型態，產業型態不一樣，雖然它有可能會，使得你的生產活動，製造業的生產活動，可能會下降，但是它有沒有可能，讓你的內需服務業，會大幅的起來，如果沒有辦法，那你的經濟當然最終，就一定會往下滑。」專家點出另一風險，勞工週休三日，代表資方得聘更多的人，僱用成本提高，可能對於提升勞工權益的作為，更難讓步。淡江大學經濟學系教授蔡明芳：「缺工情況有可能更為嚴重，或者在僱用這些勞動者上面，面對的成本當然就會更高，他會不會從所謂的全時僱用，變成所謂的部分工時，（要思考）對於整個，勞工的權益保障，或者是他們福利的提高，是不是帶來比較大的幫助。」去年台灣勞工總工時2030小時，在OECD國家中，只低於墨西哥、哥斯大黎加和新加坡，比日本1859個小時和韓國1636小時都高。如何在工作與生活達到平衡，找到更好解方，有待討論。
