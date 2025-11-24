周休三日捲土重來 勞團：政府補貼、鼓勵企業試辦

隨「周休三日」網路連署通關，各界對於此政策的可行性再度提出討論，不過勞團指出，台灣以中小企業為主，若政府採全面強制方式推動，企業勢必大幅反彈，建議應比照西班牙模式，以政府補貼方式鼓勵企業自願試辦。（示意圖:shutterstock/達志）

隨「周休三日」網路連署通關，各界對於此政策的可行性再度提出討論，不過勞團指出，台灣以中小企業為主，若政府採全面強制方式推動，企業勢必大幅反彈，建議應比照西班牙模式，以政府補貼方式鼓勵企業自願試辦，而產業別也可從服務業、旅遊業做起，逐步從示範效果推行成市場趨勢，才有助於未來的全面推動。

全國產業總工會理事長戴國榮指出，台灣多數企業屬中小型，製造業又普遍面臨缺工問題，若要求部分產業別全面周休三日，企業勢必需增聘人力或讓既有勞工加班，不但增加營運成本，也會造成企業營運壓力，因此應先在部分產業中試辦，讓企業「看到周休三日的好處」，才有可能促成自辦。

戴國榮表示，比利時在試辦周休三日後，官方研究顯示勞工的工作與生活平衡提升44％、工作動機提升27％，生產效率顯著上升，勞工將原本5天的工作壓縮在4天完成，企業的獲利與營收反而提高，這類提升生產力的效果，正是企業願意採用制度的關鍵。

戴國榮認為，若要先行示範的產業，可從觀光、休閒、旅遊等服務業，以及具備遠距辦公或彈性工作條件的產業著手，反之，傳統製造業、勞力密集產業因缺工嚴重且需維持輪班制度，短期內恐不適合推動試辦。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋分析，周休三日為民眾反映「長工時」的心聲，但若再看看長工時背後的原因，會發現與「低薪結構」存有極大關聯，舉例來說，許多勞工因為本薪太低，只能靠延長工時、加班或兼職才能維持生活基本水準，因此若直接把每周工時壓縮，卻沒有相應薪資補償機制，等於變相減薪，勞工恐怕難以接受。

楊書瑋指出，周休三日議題曾在2年前被提出，當時勞動部認為「現階段不可行」，而2年過去，整體制度並無顯著改變，因此周休三日的議題，還需要配合特休制度、薪資、變形工時等項目檢討，才能真正縮短長工時、改善勞動條件。

