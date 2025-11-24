周休三日提案通過 電商網紅：對3大產業最有利

台灣勞工年工時高居全球第5位，有網友日前在公共政策平台提案周休三日，短時間便累積超過5700人附議，達到附議門檻，依規定勞動部須於12月7日前回應，對此電商網紅「486先生」表示，周休三日是否適合全面推行，必須回到各行各業的運作特性來分析，因不同產業假期增加時，受到的影響不盡相同，但假期增加，對旅遊、休閒、餐飲等產業，反而可能受惠，帶動消費需求成長。

486先生日前於YouTube中表示， 若要討論周休三日是否適合全面推行，應先從不同產業的特性切入，他以自身的電商工作為例，認為假期多可能帶來網購需求，但若換成工廠或製造業，情況便截然不同。

廣告 廣告

486先生說，若以每周休三天來算，再加上今年因《紀念日及節日實施條例》修法而恢復的「4＋1」國定假日，也就是將小年夜、教師節、台灣光復節與行憲紀念日恢復為國定假日，加上勞動節改為全民放假，全年可休天數將明顯增加，實際上班日大幅減少；再配合勞基法保障的特休制度，工作滿兩年即有10天年假，使全年休假天數增加。

486先生直言「要不要周休七日，一次到位，大家都不用幹了？周休三日再加上國定假日，一年365天，你才工作100多天，回家吃自己比較快」，強調各行各業的工作型態不同，周休三日不能一體適用，但他也認為，更多假期確實能為觀光、旅宿與休閒產業帶來實質刺激。

更多中時新聞網報導

北車商場重招標 逾10廠商競爭

NBA盃》關鍵時刻灰狼中暑 太陽逆轉險勝

邱以太頻受傷 手腫如麵龜臉破相