周休三日提案連署過關 你贊成嗎？1.6萬網友震撼表態

台灣上班族工時也在全球名列前茅，日前有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班、放假三天」，提案超過5千700人附議，政府必須在12月7日前給出回應。有YouTube頻道針對「勞工周休三日提案連署過關，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至25日晚上，56%的網友表示「反對，擔心被減薪、工作責任制」。

NOWnews《鄉民大學問》YouTube頻道25日在YouTube頻道針對「勞工周休三日提案連署過關，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至25日晚間11時30分，已有1.6萬人參與投票，結果顯示，56%的網友表示「反對，擔心被減薪、工作責任制」；33%網友表示「贊成，台灣勞工工時太長」；11%表示「沒意見，依法工作」。

網友留言表示，「應該不要週休三日！而是每日8小時工時縮短成6-7個小時」、「這不是只有一週幾日的問題，都只是聽專家說，專家根本不知道勞工們到底要的是什麼？」、「台灣不是休假太少，是很多產業加班過多」、「每次裁員都裁台灣人，不裁外勞，外勞和台灣人薪水相同，我們台灣人薪水2萬8呀，外勞也2萬8薪水呀」、「工時長，薪水低，物價高」、「沒有完整的產業轉型配套，週休三日就是短多長空，只會加遽市場通膨」、「還是維持原來的制度吧」、「還不如上班五天，可是一天6小時就好」。

