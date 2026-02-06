周休三日提案 勞動部：涉及層面廣 現階段宜落實周休二日

台灣工時長受關注，越來越多勞工重視工作及生活平衡，有民眾在公共政策網路參與平台提案周休三日，引起熱議。勞動部今天正式回應提案表示，周休三日涉及勞工收入、產業特性及服務模式等，應審慎考量，經綜整各界意見，認同工時彈性化確為重要方向，現階段宜先落實周休二日，未來將持續推動符合勞工需求的友善工時彈性措施。

國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時雖排名第54名，但與亞洲國家相比，時數高於日韓。由於越來越多勞工重視工作及生活平衡，有民眾去年在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每周上四天班、放假三天」，亦即周休三日，引起熱烈討論。

提案者指出，周休三日不僅能讓員工有更多時間陪伴家人、休息、進修或發展興趣，改善心理健康，壓力下降，有利吸引並留住人才，減少通勤次數也能達到環保節能效果。

主管機關原本必須於去年12月7日前回應該提案，但當時勞動部認為議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，須再研議，取得更廣泛意見後，展延至今年2月7日前再正式回應。

勞動部今天正式回應表示，台灣在超高齡社會與少子女化的趨勢下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題、工作與生活平衡有更高的期待。不過，經綜整各界意見，多認同工時彈性化確為重要方向，但全面推動周休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實周休二日。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅告訴中央社記者，勞動部後續將積極推動友善工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，同時鼓勵工會與企業透過團體協商，簽訂有利勞工兼顧工作與家庭需求的團體協約，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。