周休三日有望？行政院2年前就打槍 否決原因曝光

台灣工時高居全球第5，周休三日近日成為民眾熱議焦點，不過這並非新的議題，行政院2年前就曾否決類似提案。圖為台灣移工聯盟上街抗議。（示意圖／本報資料照片）

台灣勞工平均年工時達2030小時，高居全球第5，日前有網友在公共政策平台提案周休三日，且通過附議人數門檻，但其實2023年時就有民眾在公共政策平台提案、通過附議，當時行政院人事總處表示，周休三日涉及人民生活作息、工商運作、金融結匯、股市交易等，影響層面甚廣，且世界上沒有任何國家全面實施，缺乏可參考分析數據，予以否決。

一名網友8月25日在公共政策平台提案，希望在不影響產業運作的前提下，調整為周休三日，讓勞工有更充分的時間休息，該提案累積超過5700人附議後在10月7日通過，勞動部依規定須在12月7日前回應。

其實2023年就曾有民眾在公共政策平台上提案，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的地方，當時該名網友指出，英國超過60間企業、近3000名員工試行，最終發現實驗期間公司收益增加35％，員工離職率大幅降低57％，因此有92％的企業願意繼續實施，希望台灣也能跟上世界潮流。

行政院人事總處當時表示，目前未有其他國家公、私部門全面實施周休三日，僅有阿拉伯聯合大公國、冰島及英國部分試辦，尚缺乏實施後對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，以及業務推展影響的經驗或統計分析數據可供參考。

行政院人事總處強調，周休三日攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等，影響層面非常廣泛，政府機關有執行公共任務的責任，須維護為民服務的品質，在公共行政、產業、教育等面向的配套措施未臻完備前，不宜貿然全面實施周休三日，並稱未來會持續蒐集各界意見，關注其他國家試辦之成效，再進行考量及評估。

勞動部當時則指出，周休三日除了涉及諸多法規需修正，對於勞雇雙方、整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生及學生受教權等都有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識，才有辦法進一步討論。

