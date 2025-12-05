周休三日有譜？ 勞動部提「緩兵之計」給回應

今年8月25日有網友在「公共政策網路參與平台」提案，推動每周上四天班放假三天，於10月7日有5768網友附議通過。勞動部原本需在兩個月內（12月7日前）進行回應，但提前於今（5）日給出最新答案，表示將延長2個月，展延至115年2月7日前回應，並強調會廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議。

提議者在「公共政策網路參與平台」推動四日工作制，強調實施周休三日有4項優點，分別為提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、具環保與節能效果、長遠來看可能促進創新。

他稱，周休三日短期來講，可能造成中小企業反彈。無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機；然而依據英國日本冰島等國的研究實例。長期來說，產能不會下降（甚至上升），也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

勞動部今（5）日回應，依據「公共政策網路參與實施要點」第8點第5款規定略以，權責機關處理及回應成案提議之期間為2個月。但權責機關未能於期間內完成回應者，得延長之，其延長期間不得超過2個月。

勞動部進一步強調，本部為廣為蒐集各界意見及整體政策規劃研議之周妥，依上述規定，原訂回應日期為114年12月7日前，展延至115年2月7日前回應。最後正式回應刊登前，再次感謝提案人及所有關注此議題的參與者，請各位靜候正式回應！

