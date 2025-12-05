周休三日民眾提案通過 勞動部：115年2/7前回應

台灣工時長受關注，越來越多勞工重視工作及生活平衡，近期有民眾在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，引起熱議。勞動部今天表示，此議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面須再研議，取得更廣泛意見後，展延至明年2月7日前再正式回應。

（中央社資料照）

提案者指出，周休三日不僅能讓員工有更多時間陪伴家人、休息、進修或發展興趣，心理健康改善，壓力下降，也有利吸引與留住人才，並減少通勤次數，達到環保節能效果。

提案說明，周休三日短期可能造成中小企業反彈，無法與鄰近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機，但依據英國、日本、冰島等國的研究實例，長期來說，產能不會下降，甚至上升，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

提案者8月25日提案，10月7日通過附議門檻成案，主辦機關必須於12月7日前正式回應。勞動部今天傍晚發布訊息指出，將展延至明年2月7日前正式回應。

勞動部表示，對於此提案，相當重視，也理解到許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。由於這次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關意見。

勞動部說，在這段期間，各界對於這個議題的討論與關切，都持續掌握並聆聽，這項議題與產業和勞工生活息息相關，希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會做進一步研議。

依「公共政策網路參與平台」程序，處理及回應成案提議的期限原則為2個月。勞動部表示，為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規畫能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平台正式回應。