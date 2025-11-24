周休三日破5000人附議！政府12/7必須回應 受惠產業曝光

「公共政策網路參與平台」日前出現要求推動「四日工作制、周休三日」的提案。（示意圖／翻攝自pexels）





「公共政策網路參與平台」日前出現要求推動「四日工作制、周休三日」的提案，內容主張每週上班四天、放假三天，並強調有助改善工作與生活平衡、提升幸福感與吸引人才。

該提案自8月25日上線後迅速累積支持，已獲超過5700人附議，10月7日正式通過門檻，相關部會最晚需在12月7日前做出回應。

提案者指出，四日工作制在英國、日本、冰島等國已有實驗成果，研究顯示長期並不會造成產能下降，反而能提升員工心理健康與工作效率。

廣告 廣告

不過，他也提醒台灣短期可能面臨中小企業反彈、產能以及薪資疑慮，但認為從長遠來看仍具推動價值。

針對此提案，電商網紅「486先生」陳延昶曾在臉書分享看法。他以2025年共34天國定假日為例，假設採行每週四天工作制，一年365天將僅需工作約175天、休息190天；若加上《勞基法》規定滿兩年可享10天特休，則全年工時更進一步減少。

486先生也在影片中以反諷方式談到，「周休三日加國定假日，一年才工作100多天，要不要索性周休七日？」但強調實際狀況必須按產業別評估。

他表示，自己從事電商，放假反而有利於網路購物行為，對旅遊、休閒產業亦然；但若是製造業，工廠人力不足勢必造成衝擊，「工廠沒人，你要怎麼生產？」

勞動部統計顯示，2024年台灣勞工平均年工時為2030小時，為全球第五高，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加及哥倫比亞，相較2023年還增加了10小時，引發外界持續討論工時負擔與休假制度改革的必要性。

更多東森新聞報導

情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖

外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了

外送大漲價時代？ 擬訂「時薪245元」、恐轉嫁消費者

