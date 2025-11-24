周休三日能成真？一票人喊別作夢：調整放假都沒了

台灣年工時高居全球第5，近日有民眾在公共政策平台提案改為周休三日，迅速引發迴響累積超過5700人附議，勞動部依規定需在12月7日前回應，不少網友雖然很期待，但多數人認為不可能發生，還有人指最近連調整放假的連休都沒了，還是別妄想會有周休三日的一天。

據勞動部2024年統計，台灣受僱者全年平均工時達到2030小時，高居全球第5，如何減輕工作壓力一直是近幾年的社會議題，一名網友8月25日在公共政策平台提案，希望在不影響產業運作的前提下，調整為周休三日，讓勞工有更充分的時間休息，該提案在10月7日通過，勞動部根據規定須在12月7日前回應。

勞動部長洪申翰今（24）日受訪時表示，目前正在蒐集各方意見，針對不同勞工類型和企業類型的意見進行評估，也在制度上進行更多的思考和了解。

PTT網友則在八卦板發文，猜測政府會如何回應民意，結果多數人都認為此事不可能在台灣發生，紛紛喊「給你一堆理由然後說窒礙難行」、「鼓勵企業施行但不強制」、「反正一定是反對，只差在給你什麼理由而已」、「這題早就是老題目了吧，每年都要搞一次也太麻煩」、「勞資雙方可自行協議，與政府無關」。

也有人說「持續蒐集資料研議」、「調查世界各國制度，然後說不宜驟然改制」、「今年調整放假的連休都沒了，還想要什麼周休三日啊，別作夢了好嗎」、「鼓勵民間先行」、「此案缺乏社會共識，需妥善討論」、「勞工要自立自強啊」。

