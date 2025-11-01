周休三日連署再起 勞部12月7日前回應

主計總處統計，2024年我國年總工時達2030.4小時，在OECD國家中僅低於秘魯和墨西哥的2263小時，以及哥斯大黎加2149小時。有民眾因此在公共政策平台提案「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」，盼落實周休三日，並且連署過關，勞動部將在12月7日前回應。

雖然我國年總工時整體朝降低趨勢，並在2021年達到1999.2小時，但隨著疫後復甦等原因，年總工時卻逐步上升，2024年達2030.4小時。就每周工時來看，2024年受僱者每周工時達OECD工時過長的50小時以上有32萬4000人，其中9萬6000人達到「極度過勞」的60小時以上。

為了減少工時，西班牙、比利時等國已試辦周休三日，鄰近的新加坡則允許員工向雇主提出「周休三日」。至於我國，民眾曾在2023年於公共政策平台上提案「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」。人事總處當時回應表示，周休三日實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，配套措施未臻完備前，不宜貿然全面實施。勞動部則稱需有周延配套並取得社會高度共識下，才有辦法進一步討論。

不過，近日再度有民眾提案「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」，內容提及有提升工作與生活平衡、吸引與留住人才等優點，且長期來說，產能不會下降，有助提升勞工幸福感、保護勞工身體及心理健康等正面影響。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅回應，我國約97％雇主為中小企業，與他國情況不同，會再邀集專家學者與會，並依「公共政策網路參與實施要點」規定，於12月7日前具體回應。