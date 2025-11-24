周休三日連署案達標！他好奇「大家會想要多放一天嗎？」

周休三日一直是網上的熱門話題，加上近期有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，附議人數已達標，更是引發大票網友熱議，對此有網友也好奇其他人的想法，「大家會想要多放一天嗎？」

周休三日一直是網上的熱門話題。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，表示看到周休三日在公共政策網路參與平台連署通過，相關主管機關必須在今（2025）年12月7日前回應此案，對此原PO坦言，雖然覺得機會不高，但也忍不住好奇「大家會想要多放一天嗎？」

許多網友紛紛表示「每天8小時的工時少一個小時就不錯了」、「我覺得工時改6小時比較舒服」、「個人覺得周休二日半很可以～」、「我覺得有好有壞，雖然我自己滿想放假的」、「與其多放假不如每日工時少一小時，比較有感」、「會，但公司一定不會遵守」、「縮短工時比較有機會，取消一個工作天，感覺不是很有機會」。

不少行業從業人員紛紛搖頭「做餐飲業的表示先不要，今年多一堆假日已經夠恐怖了」、「旅館業會更忙，遇到假日很忙，平時還好」、「服務業表示無感...」、「這玩法餐飲、服務業、交通運輸業先倒，沒人要做」、「服務業會累死吧」、「對做工地的也沒有影響...」、「工時減1個小時，比較有意義」。

近期有網友在公共政策網路參與平台發起連署，提案推動四日工作制，每周上四天班放假三天，希望藉此達到提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、促進創新，以及環保與節能等效果，該提案於8月26日通過檢核，27日進入附議階段，目前附議人數已達標，相關主管機關必須在12月7日前回應此案。

撰稿：吳怡萱






