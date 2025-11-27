周休三日連署案達標！他好奇「若通過會產生什麼連鎖反應？」

周休三日近年來屢成網上熱議的話題，加上近期有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，附議人數已達標，更是引發外界高度關注，對此有網友也好奇「大家覺得周休三日如果通過，會有啥連鎖反應？」掀起討論。

有網友在論壇Dcard發文「大家覺得周休三日如果通過，會有啥連鎖反應？」好奇其他網友的想法，原PO也以自己為例子，坦言在不減薪的前提下，自己非常贊成實施周休三日。

貼文一出，不少網友分析「其實十月就經歷過了，工作往其他天塞滿而已」、「我也想周休三日，不過我覺得到時候肯定會變成責任制，只是要你假日包一包回去做」、「我覺得多一天假就要花時間補休假沒做完的進度，不如不要，如果是固定周休二日的傳產不就被搞死？」、「不管休幾天工作量都一樣，我比較想每天工時減短1～2hr／天」

廣告 廣告

「如果白領做專案的，專案一樣多可能得加班做完，但至少多領加班費；如果藍領用時間換錢的，大概很難不被減薪，不過保底有基本工資」、「勞力密集的產業會大受衝擊，例如被健保壓榨的醫療業、工人等建築業、服務業，這些行業的產值都會大幅下滑」、「放假變多，缺工增加，有可能老闆要多付薪資請人，物價調漲更快嗎？」

有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，提案推動四日工作制，每周上四天班放假三天，以提升工作與生活平衡，目前附議人數已達標，相關主管機關必須在今（2025）年12月7日前回應此案，引發網上熱議。

撰稿：吳怡萱