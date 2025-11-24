周休三日連署案達標 他看法消極「希望不大」網掀討論

周休三日屢屢成為台灣的熱門話題，近期有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，提案推動四日工作制，每周上四天班放假三天，以提升工作與生活平衡，附議人數已達標，相關主管機關必須在今（2025）年12月7日前回應此案，對此有網友態度消極，認為希望不大，引發網友熱議。

周休三日屢屢成為台灣的熱門話題。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，表示周休三日連署過關，接下來只等勞動部回應了，不過原PO坦言認為希望不大，一方面除了很多老闆不願意之外，另一方面是對很多行業來說周休幾日影響其實不大，最終還是要看老闆的意思。

不少網友同意原PO的看法「像流動線的工廠，每周多休一天...就精彩了」、「不是第一次連署成功，可以查看看兩三年前怎麼回覆，我猜大同小異，甚至複製貼上。望周知」、「我們公司多五天假老闆就在唉唉叫了，還周休三日」

「現在少子化的關係，人力缺口已經比以前明顯了，還周休三日，大老闆怎麼可能會同意。而且，不少人的工作是取決於工時及案件業績，多休一天的影響，可能對他們經濟影響變大，不是多休就好，問題是現實生活還是要顧」、「提高法定特休還比較實際」、「製造業是不可能的」。

也有網友表示「多放禮拜三一天真的會差很多，我相信勞工都會更有精神上班，上兩天想著就能放假一天，放一天回來再上兩天，想著就能放假了，真的上班的心情跟連上五天完全不一樣」、「先求有再求好，不要唱衰還沒存在的東西」、「可以先從放周三下午，或周五下午開始」。

對此勞動部長洪申翰表示，台灣企業樣態多、勞工就業形態也多，勞動部目前還在收集各界意見的階段，對減薪、缺工惡化等情境先不用過早假設，不同產業、企業規模對此議題的看法不一，社會討論本身有助政策思考，但政府必須在完整意見蒐集後再進行專業研判。

撰稿：吳怡萱






